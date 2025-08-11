Procurador Eljach le pidió al presidente Petro que acepte acuerdo para desescalar el lenguaje

El procurador Gregorio Eljach fue contundente en pedirle al presidente Gustavo Petro que acepte un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad colombiana para que se desescale el lenguaje de odio, la polarización y la división en el discurso, tras la muerte de Miguel Uribe Turbay.

Su declaración se dio después del minuto de silencio que se registró durante el evento a las afueras de la Procuraduría, en el centro de Bogotá. “Le pido al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro, quien representa la unidad de la nación, en este momento tan difícil para los colombianos, que acepte suscribir el ‘Consenso por la Vida’”, dijo.

Eljach explicó que ese acuerdo es de caracter “moral” e incluiría a toda la sociedad colombiana, para “reconocer la vida como nuestro bien más preciado”, enfatizó.

El procurador confesó que estuvo en el evento con un dolor infinito por la muerte de Miguel Uribe, lo describió como un amigo y compañero durante tantas jornadas en el Senado, y le envió un mensaje de solidaridad a su familia, amigos y seguidores.

“Es inevitable ir en la memoria a esos momentos en que fueron asesinados también Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Pensé que nunca más volveríamos a vivir momentos tan aciagos”, expresó el procurador.

Su mensaje se conoció después de que la Rama Judicial también le pidió a la sociedad colombiana serenidad, luego de que empezó la cascada de reacciones políticas por la muerte del congresista que hacía parte de la oposición desde el Centro Democrático.

Eljach también hizo lo propio de cara a las elecciones para Congreso y la Presidencia que se avecinan en Colombia: “Ninguna ideología o interés particular puede estar por encima del derecho a la vida de cualquier colombiano. Unirnos en torno a la vida nos permite sanar las heridas del pasado y reconocer en el otro a un igual, merecedor de respeto y protección”.

El procurador Gregorio Eljach pidió al presidente Petro firmar un Consenso por la Vida, acuerdo para desescalar el lenguaje entre todos los actores de la sociedad colombiana. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/4WMb64fcgI — Revista Semana (@RevistaSemana) August 11, 2025

La invitación no solo fue al presidente Petro sino a todos los líderes políticos para que vea al contradictor como “nuestro hermano, nuestro amigo en la diferencia”. Y es que organizaciones como el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), informó que tras la muerte de Uribe han sido asesinados 97 líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos durante este año.