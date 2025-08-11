Abogado de Miguel Uribe Turbay envió enfático mensaje: “Tu partida no quedará impune”

Pocas horas después que se confirmara el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el abogado Víctor Mosquera envió un muy sentido y enfático mensaje en su cuenta de X.

El jurista, quien asumió la representación de la familia Uribe Turbay en los procesos penales que se adelantan contra los determinadores del atentado sicarial registrado el 7 de junio pasado, aseguró que a estas personas les caerá todo el peso de la ley.

“Miguel, tu partida no quedará impune”, aseguró el jurista quien hace pocos días alertó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una injerencia por parte del Gobierno que ha afectado el desarrollo de las investigaciones.

Miguel, tu partida no quedará impune. Este crimen atroz será esclarecido y los responsables enfrentarán todo el peso de la ley. — Victor Mosquera Marin (@VictorMosqueraM) August 11, 2025

“Este crimen atroz será esclarecido y los responsables enfrentarán todo el peso de la ley”, señaló el penalista en su red social.

En las próximas horas, la Fiscalía General radicará una nueva solicitud de imputación de cargos en contra de los seis procesados para que respondan por el delito de homicidio agravado.

La medida cobija al menor de edad que le disparó al congresista cuando se encontraba en un evento público en el barrio El Golfito, en la localidad de Fontibón.

Para el próximo miércoles 27 de agosto quedó programada la audiencia en la cual un juez especializado de infancia y adolescencia de Bogotá fijará la sentencia contra el menor de edad.

Esto después que en la audiencia de acusación el menor aceptara su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Frente a los avances de la investigación, la Fiscalía General señaló este lunes que se continúa con la recolección de evidencia técnica y testimonial para identificar a todas las personas que participaron de manera directa en la planeación y ejecución del atentado sicarial.

“Continúa el compromiso por identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”, señaló la Fiscalía General en un comunicado de prensa.

En este mismo pronunciamiento, el ente investigador se calificó el hecho como un “magnicidio”.

¿Quiénes son los capturados por el atentado a Miguel Uribe Turbay?

Hasta la fecha, seis personas se encuentran privadas de su libertad en medio de las investigaciones por la logística y planeación del atentado.