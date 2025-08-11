Suscribirse

Nación

Policía Nacional toma primera decisión tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: hizo advertencia a los asesinos

El director de la institución lamentó la noticia y confirmó cómo se manejará de ahora en adelante el caso.

Redacción Nación
11 de agosto de 2025, 1:08 p. m.
Instalación nueva legislatura Congreso 2024
La muerte del senador Miguel Uribe se confirmó en la madrugada de este lunes | Foto: Guillermo Torres

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, reaccionó a la muerte de Miguel Uribe Turbay y confirmó la primera decisión que se tomó tras la lamentable noticia del fallecimiento.

A través de su cuenta de X, el alto oficial señaló que toda la institución se solidariza con los familiares del militante del Centro Democrático.

“En nombre de los 186.000 policías de la patria nos unimos al sentimiento de solidaridad que embarga a la familia del senador Miguel Uribe”, señaló.

Las autoridades continúan investigando el crimen.
La noticia ha generado gran consternación en todo el país. | Foto: Semana

El director precisó que, desde este momento, el caso se maneja como un magnicidio y advirtió que harán todo lo posible para capturar a los autores intelectuales del crimen.

“En este día de profunda tristeza, reafirmamos nuestro compromiso de capturar hasta el último de los responsables de este magnicidio que enluta a Colombia”, añadió.

Contexto: 🔴 En vivo | Murió Miguel Uribe Turbay: Policía anuncia que capturará “hasta el último de los responsables de este magnicidio”

Finalmente, el oficial cerró la publicación con unas palabras para María Claudia Tarazona: “Nuestras oraciones están con su señora esposa y sus hijos. ¡Paz en su tumba!”.

Esta declaración se suman al pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las respectivas investigaciones para seguir con las capturas de todos los responsables en este hecho.

La institución recordó que desde el día en el que se cometió el crimen, ha desplegado todas las capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación que permita esclarecer por completo todo lo ocurrido.

“El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia”, señaló.

Por último, la Fiscalía reiteró su compromiso para que todo se pueda conocer en su totalidad. “Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis”, indicó.

Contexto: Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

“Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”, finalizó.

Hasta la fecha, se ha logrado la captura de seis personas que planearon y ejecutaron el atentado que terminó en la muerte de Uribe Turbay.

Entre los detenidos están el joven de 14 años que accionó el arma de fuego y Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias del Costeño, quien es señalado de ser el cerebro y el que se encargó de conseguir a todos los involucrados.

Todo apunta, según las investigaciones, que los autores intelectuales serían cabecillas de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc. Los ojos están puestos en alias Zarco Aldinever, quien habría sido asesinado en los últimos días en Venezuela.

