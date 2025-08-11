Policía Nacional toma primera decisión tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: hizo advertencia a los asesinos

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, reaccionó a la muerte de Miguel Uribe Turbay y confirmó la primera decisión que se tomó tras la lamentable noticia del fallecimiento.

A través de su cuenta de X, el alto oficial señaló que toda la institución se solidariza con los familiares del militante del Centro Democrático.

“En nombre de los 186.000 policías de la patria nos unimos al sentimiento de solidaridad que embarga a la familia del senador Miguel Uribe”, señaló.

La noticia ha generado gran consternación en todo el país. | Foto: Semana

El director precisó que, desde este momento, el caso se maneja como un magnicidio y advirtió que harán todo lo posible para capturar a los autores intelectuales del crimen.

“En este día de profunda tristeza, reafirmamos nuestro compromiso de capturar hasta el último de los responsables de este magnicidio que enluta a Colombia”, añadió.

Finalmente, el oficial cerró la publicación con unas palabras para María Claudia Tarazona: “Nuestras oraciones están con su señora esposa y sus hijos. ¡Paz en su tumba!”.

Esta declaración se suman al pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las respectivas investigaciones para seguir con las capturas de todos los responsables en este hecho.

¡𝐋𝐔𝐓𝐎 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋! En nombre de los 186.000 policías de la patria nos unimos al sentimiento de solidaridad que embarga a la familia del senador @MiguelUribeT.



En este día de profunda tristeza, reafirmamos nuestro compromiso de capturar hasta el último de los… — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 11, 2025

La institución recordó que desde el día en el que se cometió el crimen, ha desplegado todas las capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación que permita esclarecer por completo todo lo ocurrido.

“El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia”, señaló.

Por último, la Fiscalía reiteró su compromiso para que todo se pueda conocer en su totalidad. “Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis”, indicó.

“Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”, finalizó.

Hasta la fecha, se ha logrado la captura de seis personas que planearon y ejecutaron el atentado que terminó en la muerte de Uribe Turbay.

Entre los detenidos están el joven de 14 años que accionó el arma de fuego y Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias del Costeño, quien es señalado de ser el cerebro y el que se encargó de conseguir a todos los involucrados.