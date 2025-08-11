Fiscalía imputará homicidio al menor de edad y el resto de capturados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Son seis las personas capturadas por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y fueron judicializados por tentativa de homicidio y tráfico de armas. Ahora con la noticia que confirmó el fallecimiento del precandidato presidencial, la Fiscalía advirtió que harán una nueva imputación por el delito de homicidio.

El ente acusador advirtió que este caso se elevó al rango de magnicidio, una categoría judicial que advierte la gravedad de los hechos y el contexto de violencia política que vive el país. El próximo 27 de agosto se conocerá la condena contra el menor de edad aprehendido por el ataque y en esa misma diligencia la Fiscalía advertirá las implicaciones de la nueva imputación contra el menor.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, lamenta profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Tuybay y expresa sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores.



En nombre de la fiscal Luz Adriana Camargo, el ente acusador aseguró que desde el día del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, se han adelantado las investigaciones correspondientes para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. Así fue cómo, luego del ataque, el menor de edad fue capturado por la comunidad y el esquema de seguridad.

Ese mismo día el menor fue trasladado a un centro médico, bajo estrictas medidas de seguridad para que, en cuestión de horas, fuera imputado, en la clínica, por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. En ese momento el menor no aceptó cargos, posición que cambió con el paso de los meses y tras la acusación de la Fiscalía.

“Desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación. El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia”, dijo la Fiscalía.

En la acusación, el menor aceptó su responsabilidad en los delitos imputados y se fijó para el próximo 27 de agosto la audiencia donde se conocería la condena, sin embargo, con la muerte de Miguel Uribe Turbay, en esa diligencia el menor será notificado del nuevo cargo en su contra y por el delitos de homicidio.

“Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”, señaló el ente acusador.

El interrogatorio realizado a Katherine Andrea Martínez, involucrada en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, fue determinante para establecer el lazo entre los dos intentos de asesinato con la Segunda Marquetalia. | Foto: foto: Policía Nacional/ suministradas a semana api