Tres días de duelo en Antioquia por muerte de Miguel Uribe Turbay: esto se sabe

Por medio de su cuenta en X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio a conocer que en su departamento hay tristeza por la muerte del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, y que decretó varios días de duelo.

“En Antioquia tendremos tres días de duelo por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La bandera del departamento estará izada a media asta en todos los edificios públicos del territorio”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, precisó: “Un mensaje de este pueblo cívico y libre: firmeza y determinación”.

Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, para dar a conocer sobre el duelo que llevará a cabo su ciudad por lo ocurrido con Uribe Turbay.

“Como Alcalde de Medellín, he decretado tres días de duelo oficial en la ciudad, en honor a Miguel Uribe y como mensaje de rechazo absoluto a este crimen”, dijo.

Al mismo tiempo, indicó: “Durante estos tres días, izaremos las banderas a media asta en todas las dependencias y espacios públicos de Medellín. Este es un acto de respeto, pero también de protesta. Un símbolo de que Medellín no es indiferente, de que esta ciudad abraza a las víctimas y rechaza la violencia, venga de donde venga”.

El mandatario paisa también dio unas palabras muy sentidas tras conocer el deceso del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá.

“Me duele el alma. Qué profunda tristeza la que siento por la muerte de Miguel Uribe. Hoy oramos por su familia y los acompañamos con el corazón, en el dolor y en la indignación”, expresó.

Gutiérrez aseguró que no hay justificación para el asesinato de Uribe Turbay: “Su asesinato no tiene justificación. Nos devolvieron a la peor versión de Colombia: esa donde pensar distinto se paga con sangre. No solo atentaron contra él, atentaron contra la democracia. Contra todos los que creemos que este país se construye con argumentos, no con balas”.

El cuerpo sin vida fue trasladado desde la Fundación Santa Fe de Bogotá hacia las instalaciones de Medicina Legal para la respectiva necropsia. Luego, será llevado hasta el Capitolio, donde estará en cámara ardiente.