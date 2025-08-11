Los grupos armados que delinquen en la zona donde fue el atentado de Miguel Uribe Turbay, según Indepaz

Este lunes, 11 de agosto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se pronunció sobre el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras luchar más de dos meses por su vida.

Uribe Turbay fue blanco de un ataque armado mientras se encontraba en un mitín político en el parque El Golfito, en Modelia, el sábado 7 de junio.

“Con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, Indepaz registra 97 líderes sociales y defensores de DD. HH. asesinados en 2025″, dijeron por medio de un post en la red social X.

De acuerdo con Indepaz, en esta zona de la capital de Colombia delinquen grupos ilegales como “EGC/Clan del Golfo, Los Boyácos, ELN, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y bandas de carácter local”.

Al mismo tiempo, señalaron: “Miguel Uribe Turbay era precandidato a la Presidencia de la República por el partido Centro Democrático, senador y destacado líder político de su colectividad. El 7 de junio de 2025 fue víctima de un atentado armado en el que resultó gravemente herido. Tras más de dos meses de lucha por su vida, este 11 de agosto falleció a causa de las lesiones sufridas”.

Asimismo, destacaron la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo 004 de 2024, para el caso de Bogotá, y el informe de seguimiento 013-22 a la AT 010-2021, en los que se advierte que el corredor oriental de la capital, que implica desde Usme a Usaquén y conecta con los municipios de Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó, es aprovechado por actores armados ilegales.

El fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrió sobre la 1:56 de la madrugada de este lunes, 11 de agosto. El cuerpo sin vida fue trasladado por la Policía Nacional hasta las instalaciones de Medicina Legal, en el centro de Bogotá, para la respectiva necropsia de rigor.

Luego, el cuerpo estará en el capitolio nacional en cámara ardiente para que el país pueda despedir al joven político que fue asesinado, al parecer, por las disidencias de las Farc Segunda Marquetalia.

Son seis las personas capturadas por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y fueron judicializados por tentativa de homicidio y tráfico de armas. Ahora, con la noticia que confirmó el fallecimiento del precandidato presidencial, la Fiscalía advirtió que harán una nueva imputación por el delito de homicidio agravado.