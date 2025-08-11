Suscribirse

Nación

Los grupos armados que delinquen en la zona donde fue el atentado de Miguel Uribe Turbay, según Indepaz

El pronunciamiento se dio por medio de su cuenta en X.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

11 de agosto de 2025, 2:51 p. m.
Murió Miguel Uribe Turbay
Murió Miguel Uribe Turbay. | Foto: Guillermo Torres / SEMANA

Este lunes, 11 de agosto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se pronunció sobre el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras luchar más de dos meses por su vida.

Uribe Turbay fue blanco de un ataque armado mientras se encontraba en un mitín político en el parque El Golfito, en Modelia, el sábado 7 de junio.

“Con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, Indepaz registra 97 líderes sociales y defensores de DD. HH. asesinados en 2025″, dijeron por medio de un post en la red social X.

De acuerdo con Indepaz, en esta zona de la capital de Colombia delinquen grupos ilegales como “EGC/Clan del Golfo, Los Boyácos, ELN, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y bandas de carácter local”.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”
2. María Claudia Tarazona reaccionó a palabras de Fernando Hakim por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Un lugar en nuestros corazones”
3. ¿Qué implicaciones tiene que la Fiscalía califique como “magnicidio” el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Al mismo tiempo, señalaron: “Miguel Uribe Turbay era precandidato a la Presidencia de la República por el partido Centro Democrático, senador y destacado líder político de su colectividad. El 7 de junio de 2025 fue víctima de un atentado armado en el que resultó gravemente herido. Tras más de dos meses de lucha por su vida, este 11 de agosto falleció a causa de las lesiones sufridas”.

Contexto: Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

Asimismo, destacaron la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo 004 de 2024, para el caso de Bogotá, y el informe de seguimiento 013-22 a la AT 010-2021, en los que se advierte que el corredor oriental de la capital, que implica desde Usme a Usaquén y conecta con los municipios de Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó, es aprovechado por actores armados ilegales.

YouTube video player

El fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrió sobre la 1:56 de la madrugada de este lunes, 11 de agosto. El cuerpo sin vida fue trasladado por la Policía Nacional hasta las instalaciones de Medicina Legal, en el centro de Bogotá, para la respectiva necropsia de rigor.

Contexto: Murió Miguel Uribe Turbay: luto en Colombia. Reacciones en el país y el mundo

Luego, el cuerpo estará en el capitolio nacional en cámara ardiente para que el país pueda despedir al joven político que fue asesinado, al parecer, por las disidencias de las Farc Segunda Marquetalia.

Son seis las personas capturadas por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y fueron judicializados por tentativa de homicidio y tráfico de armas. Ahora, con la noticia que confirmó el fallecimiento del precandidato presidencial, la Fiscalía advirtió que harán una nueva imputación por el delito de homicidio agravado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pastor Andrés Corson reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Dios lo va a usar para el bien de la nación”

2. Francia Márquez envió mensaje, en vivo, por la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Este país necesita reconciliación”

3. Confirman canal de América de Cali vs. Fluminense para ver en vivo: será señal exclusiva

4. El sentido mensaje de Héctor Riveros por la muerte de Miguel Uribe Turbay

5. Funeral de Miguel Uribe Turbay: familia establece tres días de velación en Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe TurbayatentadoBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.