Tremendo susto en el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín: en video, así terminó un globo de mecha en una de las pistas

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video en el que se observa el instante en que un globo de mecha caía en plena pista del Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

Se trató de un incidente que, sin duda, representó un peligro para la operación de esa terminal aérea, una de las principales del país.

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Precisamente, desde el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín emitieron un breve comunicado a través de su cuenta en X en el que resaltaron que, si bien un globo de mecha puede parecer inofensivo, que esté volando cerca a una terminal aérea es un peligro latente.

A continuación, el momento exacto de la caída del globo:

Un globo de mecha puede parecer inofensivo, pero cerca de un aeropuerto... ¡representa un riesgo real! 🎈⚠️ Al no tener control en su trayectoria, puede impactar las aeronaves en vuelo o provocar incendios al caer en la pista o plataforma. 🔥✈️ Evita su uso en estas zonas, porque… pic.twitter.com/knnim7EdTt — Aeropuerto Olaya Herrera, Medellín (@AeropuertoEOH) April 29, 2026

Desde el Aeropuerto Olaya Herrera también explicaron que ello obedece a que, al un globo no tener control sobre su trayectoria, podría terminar impactando contra una aeronave o provocar un incendio al caer a una de las pistas.

Es por ello que pidieron a las personas evitar volar estos globos de mecha cerca a los aeropuertos para evitar que estos se terminen enredando en las turbinas de los aviones en vuelo.

“Un globo de mecha puede parecer inofensivo, pero cerca de un aeropuerto... ¡representa un riesgo real! Al no tener control en su trayectoria, puede impactar las aeronaves en vuelo o provocar incendios al caer en la pista o plataforma. Evita su uso en estas zonas, porque tu decisión también protege vidas y te evita sanciones", indicaron puntualmente desde el Aeropuerto Olaya Herrera.

En redes sociales algunos internautas también rechazaron el incidente con ese globo de mecha que tenía símbolos nazis.

“Y con puro símbolo nazi. Existe mucho frito de la cabeza; Qué tan subnormal tienes que ser para lanzar un globo nazi; Gracias a Dios no impactó contra un avión o estaríamos frente a una tragedia con muchos muertos; Que mal que hagan esto, no están pensando en las vidas de muchas personas”, fueron los comentarios de algunos internautas.