Defensa de los familiares de Miguel Uribe Turbay pide agilizar las investigaciones. “Este magnicidio no puede prescribir”

El abogado Víctor Mosquera hizo un nuevo llamado para que se adelanten todas las investigaciones para identificar a todas las personas que estuvieron detrás de la planeación y ejecución del atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El jurista, quien representa a los familiares del congresista, manifestó que las autoridades están en mora de identificar a la persona que ordenó el atentado contra el líder opositor del Gobierno.

En este sentido, aseguró que este caso debe ser catalogado como un “magnicidio” y, por lo tanto, no puede prescribir.

“Condenamos enérgicamente este crimen atroz y acto terrorista, que por su naturaleza debe ser imprescriptible, y exigimos a las autoridades nacionales e internacionales que continúen adelantando investigaciones exhaustivas y judicializaciones oportunas", señaló el penalista en un comunicado de prensa.

Igualmente, advirtió que el caso ya se encuentra en conocimiento de organismos internacionales con el fin de darle la mayor de las garantías.

“No descansaremos hasta que los autores materiales, determinadores, instigadores al odio y encubridores, así como quienes, por acción u omisión, desatendieron sus solicitudes de protección dejándolo en estado de indefensión, enfrenten todo el peso de la ley y la justicia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”, añadió.

Por esta situación, se anunció que se seguirán aplicando todas las herramientas legales “disponibles en el marco del Derecho Interno, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, para garantizar verdad, justicia y reparación integral” en las investigaciones que existen.

Este lunes, por medio de un comunicado de prensa la Fiscalía General anunció que se les imputará el delito de homicidio agravado a las seis personas capturadas hasta el momento por la planeación del atentado sicarial contra Miguel Uribe Turbay registrado en la tarde del pasado 6 de junio en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.

“El autor material y quienes participaron en la preparación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay ya responden ante la justicia”, se precisa en uno de los apartes del comunicado.

A renglón seguido, se manifiesta que desde el 7 de junio el ente investigador desplegó “todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación” e identificar a todas las personas que participaron en estos hechos.

“Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajaremos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”, indica el comunicado.

Para el próximo miércoles 27 de agosto quedó programada la audiencia en la cual un juez especializado de infancia y adolescencia de Bogotá fijará la sentencia contra el menor de edad.

Teniendo en cuenta el Código de Infancia y Adolescencia, el menor podría recibir una sentencia privativa de la libertad de ocho años. En la actualidad se encuentra recluido en el búnker de la Fiscalía General.

Fuentes cercanas han señalado que el menor, además de reconocer su responsabilidad en los tres cargos, ha entregado información sobre las personas que lo contactaron para atentar contra la vida del congresista del Centro Democrático.

¿Quiénes son los otros capturados por el atentado a Miguel Uribe Turbay?

Hasta la fecha, seis personas se encuentran privadas de su libertad en medio de las investigaciones por la logística y planeación del atentado.