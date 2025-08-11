Suscribirse

Gente

María Claudia Tarazona reaccionó a palabras de Fernando Hakim por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Un lugar en nuestros corazones”

La esposa del político comentó una publicación que hizo el especialista en sus redes sociales.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 3:48 p. m.
María Claudia Tarazona reaccionó a mensaje de Fernando Hakim
María Claudia Tarazona reaccionó a mensaje de Fernando Hakim. | Foto: Instagram @maclaudiat - @Fernandohakimneurocirujano / Montaje SEMANA

Este 11 de agosto, Colombia quedó conmocionada tras la dura noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay, la cual fue confirmada por María Claudia Tarazona, esposa del precandidato presidencial.

Este anuncio se dio a conocer a través de las plataformas digitales, detonando miles de reacciones de personas que atestiguaron el complejo proceso que llevó la familia por dos meses. El congresista luchó por su vida pese a las complicaciones de salud que se presentaron en el camino.

Todo tipo de personas le dieron un adiós a Miguel Uribe Turbay, lamentando esta situación de violencia que marcó al país una vez más. Varios mensajes salieron a la luz, demostrando la indignación y tristeza que se sentía por su fallecimiento.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Murió Miguel Uribe Turbay: Gustavo Petro reacciona al fallecimiento del senador del Centro Democrático

Uno de los que reaccionó fue Fernando Hakim, neurocirujano del político colombiano, quien dejó una sentida imagen en su cuenta oficial de Instagram para despedirlo. Este mensaje fue foco de miradas, recibiendo agradecimientos de todos aquellos que vieron su lucha y entrega por salvarlo tras el atentado del 7 de junio.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”
2. ¿Qué implicaciones tiene que la Fiscalía califique como “magnicidio” el asesinato de Miguel Uribe Turbay?
3. Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

Sin embargo, un detalle que llamó la atención en Instagram fueron las palabras de María Claudia Tarazona al especialista, dejándole un comentario en el post de su perfil. La pareja sentimental de Miguel Uribe Turbay no dudó en dar gracias y expresar su sentir, afirmando que sabía todo el esfuerzo y dedicación que hubo en el caso.

“Querido doctor, tú y tu equipo lucharon a su altura, como Miguel hubiera querido... como él mismo mostró el camino”, escribió en un breve texto.

Gracias infinitas, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones”, agregó, manifestando el agradecimiento por el apoyo y entrega a la vida de su esposo.

María Claudia Tarazona envió mensaje a Fernando Hakim
María Claudia Tarazona envió mensaje a Fernando Hakim | Foto: Instagram @fernandohakimneurocirujano

Es importante destacar que la familia de Miguel Uribe Turbay siempre contó con el respaldo de los seres queridos de Fernando Hakim, tal y como fue el caso de sus hijos, quienes enviaban oraciones y peticiones para unirse en fe por el objetivo de que saliera bien del estado crítico.

Despedida de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe Turbay

En su cuenta oficial de Instagram, María Claudia Tarazona compartió una fotografía junto al senador, despidiéndose de este plano terrenal en el que compartieron. Sus palabras conmovieron a miles de personas, quienes lamentaron esta dura noticia.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, dijo al inicio.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Confirman canal de América de Cali vs. Fluminense para ver en vivo: será señal exclusiva

2. El sentido mensaje de Héctor Riveros por la muerte de Miguel Uribe Turbay

3. Funeral de Miguel Uribe Turbay: familia establece tres días de velación en Bogotá

4. Pico y placa en Bogotá este martes, 12 de agosto: así rotará la medida

5. Oposición venezolana se manifiesta tras muerte de Miguel Uribe Turbay. “El autoritarismo y la violencia se expanden”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fernando Hakim María Claudia TarazonaMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.