María Claudia Tarazona reaccionó a palabras de Fernando Hakim por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Un lugar en nuestros corazones”

Este 11 de agosto, Colombia quedó conmocionada tras la dura noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay, la cual fue confirmada por María Claudia Tarazona, esposa del precandidato presidencial.

Este anuncio se dio a conocer a través de las plataformas digitales, detonando miles de reacciones de personas que atestiguaron el complejo proceso que llevó la familia por dos meses. El congresista luchó por su vida pese a las complicaciones de salud que se presentaron en el camino.

Todo tipo de personas le dieron un adiós a Miguel Uribe Turbay, lamentando esta situación de violencia que marcó al país una vez más. Varios mensajes salieron a la luz, demostrando la indignación y tristeza que se sentía por su fallecimiento.

Uno de los que reaccionó fue Fernando Hakim, neurocirujano del político colombiano, quien dejó una sentida imagen en su cuenta oficial de Instagram para despedirlo. Este mensaje fue foco de miradas, recibiendo agradecimientos de todos aquellos que vieron su lucha y entrega por salvarlo tras el atentado del 7 de junio.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención en Instagram fueron las palabras de María Claudia Tarazona al especialista, dejándole un comentario en el post de su perfil. La pareja sentimental de Miguel Uribe Turbay no dudó en dar gracias y expresar su sentir, afirmando que sabía todo el esfuerzo y dedicación que hubo en el caso.

“Querido doctor, tú y tu equipo lucharon a su altura, como Miguel hubiera querido... como él mismo mostró el camino”, escribió en un breve texto.

“Gracias infinitas, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones”, agregó, manifestando el agradecimiento por el apoyo y entrega a la vida de su esposo.

María Claudia Tarazona envió mensaje a Fernando Hakim | Foto: Instagram @fernandohakimneurocirujano

Es importante destacar que la familia de Miguel Uribe Turbay siempre contó con el respaldo de los seres queridos de Fernando Hakim, tal y como fue el caso de sus hijos, quienes enviaban oraciones y peticiones para unirse en fe por el objetivo de que saliera bien del estado crítico.

Despedida de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe Turbay

En su cuenta oficial de Instagram, María Claudia Tarazona compartió una fotografía junto al senador, despidiéndose de este plano terrenal en el que compartieron. Sus palabras conmovieron a miles de personas, quienes lamentaron esta dura noticia.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, dijo al inicio.