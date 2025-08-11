Hijo de Fernando Hakim dedicó mensaje a su padre tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “Sé que luchaste hasta el último momento”

La vida del senador Miguel Uribe Turbay se apagó en la madrugada de este lunes 11 de agosto, más exactamente a la 1:56 a. m., aunque la noticia fue confirmada por su esposa sobre las 6 a. m.

A través de una publicación y un doloroso mensaje, María Claudia Tarazona confirmó el fallecimiento y dejó ver la tristeza que atraviesa.

“Siempre serás el amor de mi vida [...]. Nuestro amor trasciende este plano físico [...]. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió.

En medio de esta noticia que enluta al país entero, sinceros reconocimientos llegan al neurocirujano Fernando Hakim, quien llevó de primera mano la salud de Miguel Uribe Turbay.

En las últimas horas, sus hijos, entre ellos Salomón Hakim, se han pronunciado para reconocer y agradecer su incansable labor de su padre.

“Papá, sé que luchaste hasta el último momento e hiciste todo lo que humanamente podías hacer. Tu dedicación a Miguel Uribe fue toda desde el primer segundo en que llegó a tus manos, y sé que pusiste todos tus conocimientos, alma y fe”, fue lo primero que escribió su hijo.

En la misma publicación, Salomón destacó nuevamente el trabajo de su papá y recalcó que nunca olvidará al senador Miguel Uribe Turbay y la lucha incansable que tuvo hasta los últimos minutos de vida.

“Nunca olvidaré todo lo que hiciste, y nunca olvidaremos al luchador que fue Miguel Uribe Turbay, siempre estará en nuestro corazón”, concluyó en el mensaje.

En la publicación de Salomón, varios de sus seguidores confirmaron sus palabras y dejaron ver que el doctor Fernando Hakim actuó desde su conocimiento entregando todo en pro de la salvación del senador.

“El doctor es una eminencia, es excelente, pero mi Dios necesitaba a Miguel en su santo reino. Gracias, doctor, por la esperanza que nos regaló a muchos colombianos. Dios sigue bendiciendo su trabajo”; “Gracias a ustedes como hijos, que dieron las baterías para que su papá tuviera la fortaleza para hacer todo lo humanamente posible para que Miguel Uribe viviera. Gracias miles a su papá por tanto profesionalismo y humanidad, Dios lo guarde y lo cubra de bendiciones siempre. Mis respetos y admiración”, se lee.

Último reporte de la Fundación Santa Fe

Luego de que se diera conocer la noticia del fallecimiento por el post de María Claudia Tarazona, la Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un comunicado también publicado en su cuenta oficial de X, en el que confirmó una vez más la noticia, pese a los esfuerzos médicos.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajo incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”.

