Hija de Fernando Hakim envió sentidas palabras a su padre tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “Lo diste todo”

Colombia está de luto. En la mañana de este lunes 11 de agosto se dio a conocer la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, quien luego de más de 60 días de lucha constante, deja un inmenso vacío tanto en su familia como en las personas que se volvieron cercanas a él.

Recientemente, Fernando Hakim, el neurocirujano que estuvo al frente del estado de salud del político se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y además, sus hijos dejaron sus reacciones, enalteciendo el trabajo de su padre.

“Gracias pa, lo diste todo, incluso aquello que no se ve”, escribió Denise Hakim.

Hija de Fernando Hakim se pronunció por muerte de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Instagram: @denisehakim93

Además, en la publicación realizada por el neurocirujano, Denise también dejó un comentario enalteciendo la labor de su padre.

“Papi, admiración profunda. Vivimos a tu lado la entrega infinita. Gracias pa”, escribió.

Hija de Fernando Hakim comentó la publicación del neurocirujano. | Foto: Instagram: @fernandohakimneurocirujano

De igual forma, en la cuenta de Hakim’s Pastry, sus hijas hicieron una publicación en la que se puede ver una fotografía de su padre sosteniendo su cabeza junto a un mensaje lleno de agradecimiento.

“Hoy queremos aplaudir de pie a nuestro papá @fernandohakimneurocirujano. Gracias papi, nos consta tu entrega y tu profesionalismo. Dejaste el alma en cada instante, Colombia siempre contigo”, se lee.

El fallecimiento del senador y el trabajo constante e incansable del doctor Fernando Hakim causó todo tipo de reacciones en donde los ciudadanos han dejado ver que para muchos este doctor es considerado como un héroe.

“Gracias por hacer todo lo que estuvo en sus manos”; “Gracias por tanta entrega, compromiso, empatía y amor a su profesión. Hizo lo humanamente posible, gracias”; “Gracias doctor por tanto”; “Un tesoro, hizo lo que estaba en sus manos, sólo resta agradecerle por sus servicios. Lo demás no lo podía controlar. Sólo esperar que se haga justicia”; “Grande doctor, gracias por todo su esfuerzo”; “El mundo necesita más de un equipo completo como el de tu padre”, escribieron los seguidores.

María Claudia Tarazona confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay

Pese a que el fallecimiento del senador se dio exactamente a la 1:56 de la mañana, la noticia se confirmó a través de una publicación realizada en Instagram por su esposa, María Claudia Tarazona.

En este post, la pareja de Miguel Uribe Turbay le dedicó un sentido mensaje en donde dejó ver el profundo dolor que atraviesa tanto ella como su familia y allegados.