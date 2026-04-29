Alerta por lluvias en el Valle del Cauca: así estará el clima en Cali

El más reciente informe del Ideam dio a conocer que el clima de la ciudad de Cali para este miércoles, 29 de abril, tendrá unas condiciones inestables y habrá predominio de cielo nublado y lluvias en diferentes horas de la jornada.

“Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en la mañana y lluvias moderadas en horas de la tarde y en la noche (T. máx.: 30 °C)”, detalló el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Lluvias en Cali Foto: José Luis Guzmán / El País

Este miércoles tendrá bastante lluvia en la capital de Valle del Cauca, así como en otras regiones de Colombia.

“Se espera que persistan las condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional. Los mayores volúmenes de precipitación acumulada son probables en amplios sectores de las regiones Pacífica, Orinoquía, norte y occidente de la Andina”, señaló la entidad.

En el suroccidente de Colombia se registrarán fuertes lluvias y las autoridades se encuentran monitoreando lo que se pueda presentar.

“El Pacífico colombiano tendrá cielo mayormente nublado, con posibles lluvias entre moderadas y fuertes en sectores de Chocó, centro y occidente de Cauca, Valle del Cauca y occidente de Nariño. Se espera que la mayor intensidad se presente en las jornadas de la tarde y noche”, precisó el instituto.