Incidente de desacato contra el presidente Petro por no retractarse de declaraciones contra Marta Lucía Ramírez

En dos oportunidades las autoridades judiciales le han ordenado al primer mandatario retractarse de manera pública de lo dicho contra la exvicepresidenta.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 6:38 p. m.
El presidente Gustavo Petro deberá retractarse de sus señalamientos en contra de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
El presidente Gustavo Petro deberá retractarse de sus señalamientos en contra de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Foto: SEMANA

El juzgado 66 administrativo del circuito de Bogotá avaló el incidente de desacato promovido por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en contra del presidente Gustavo Petro.

Esto debido a que el jefe de Estado no ha cumplido a cabalidad los dos fallos judiciales que le ordenaban retractarse de los señalamientos hechos en su cuenta de X en contra de Marta Lucía Ramírez en agosto de 2025.

El abogado Víctor Mosquera Marín, apoderado de la exvicepresidenta, señaló que se ha presentado un “incumplimiento” de la orden judicial que avaló a tutela por medio de la cual su representada pidió la protección de sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre.

Esto al considerar que las extensas publicaciones del jefe de Estado no tenían ningún tipo de sustento.

Victor Mosquera, abogado de Miguel Uribe Turbay
Victor Mosquera, abogado de Miguel Uribe Turbay. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El pasado 22 de octubre el mencionado despacho judicial le ordenó al presidente Petro retractarse en sus redes sociales de las publicaciones en las que señaló a Marta Lucía Ramírez de tener nexos como “socios comerciales” a un “narcotraficante y paramilitar”.

Los apoderados de la exvicepresidenta registraron que la mencionada publicación alcanzó cerca de 263.000 visualizaciones, 2.000 reposteos, 7.000 me gusta y 790 comentarios, “muchos de los cuales interpretaron literalmente la afirmación presidencial, atribuyendo a Ramírez vínculos con organizaciones criminales, lo que demuestra el impacto reputacional y moral negativo de las declaraciones”.

Marta Lucía Ramírez
Marta Lucia Ramirez, exvicepresidenta de la República. Foto: Cortesía Presidencia de la Rep

En la decisión emitida en las últimas horas, el juzgado administrativo de Bogotá consideró que hasta la fecha no se ha cumplido todo el fallo.

Por esta situación, compulsó copias para poner en conocimiento a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural del presidente, para que evalúe una posible apertura a una investigación disciplinaria o penal.

El juzgado trasladó el incidente al mandatario para que, dentro de los dos días siguientes al recibo de la comunicación, informe “claramente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a la orden judicial impartida en la acción de tutela fallada mediante sentencia del 22 de octubre de 2025 por esta judicatura”.

El abogado Víctor Mosquera Marín celebró la decisión, advirtiendo que los fallos judiciales deben ser respetados.

“Recibimos con satisfacción esta decisión, que reafirma la importancia del respeto por las órdenes judiciales, la vigencia de los derechos fundamentales y el compromiso de la administración de justicia con el cumplimiento oportuno de sus decisiones, fortaleciendo la protección del buen nombre y la honra de las personas”, expresó.

