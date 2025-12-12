El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme el fallo que le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de las publicaciones hechas en contra de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

En la decisión de 25 páginas, conocida en su totalidad por SEMANA, el jefe de Estado deberá retractarse de lo dicho en sus publicaciones del 29 de agosto, cuando señaló a la exvicepresidenta de tener como “socios comerciales” a un “narcotraficante y paramilitar”.

“Entonces la enmienda no tiene como finalidad sancionar la expresión política, sino recordar que, incluso en contextos de confrontación pública, las imputaciones que aparentan relatar hechos verificables deben contar sustento o, en su defecto, ser aclaradas cuando han dado a una percepción errónea capaz de perjudicar a persona determinada”, advierte el Tribunal.

Por esto, el jefe de Estado deberá realizar su retractación por medio del mismo canal que realizó los señalamientos en contra de Marta Lucía Ramírez.

Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En el fallo, sin embargo, se anula la orden que le pedía al presidente abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales, medios de comunicación o alocuciones públicas que “involucren” a la exvicepresidenta.

“En tanto, un exhorto de esta naturaleza, aunque presentado como medida preventiva, comporta una restricción impropia, pues el jefe de Estado debe conservar integralmente la dignidad, los poderes y las competencias constitucionales que le asignan los artículos 188 y 189, sin perjuicio de su sujeción a los principios y límites fijados por la jurisprudencia. De este modo, se evita afectar la deliberación democrática y se preserva la función de orientación política inherente a su cargo”, añade.

La interpretación de Ramírez y su defensa es que esta afirmación provino de la más alta autoridad del Estado y “constituye una imputación falsa y lesiva, pues asocia a la señora con actividades delictivas y con una persona reconocida por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, lo que constituye una campaña de desprestigio iniciada en 2020 y que ha tenido consecuencias reales, incluyendo agresiones verbales en espacios públicos”.

El reclamo de Marta Lucía Ramírez

En la acción de tutela que radicó la defensa de la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez en contra del presidente Gustavo Petro, se pedía la protección de sus derechos al buen nombre y honra; así como la ponderación a la libertad de expresión.

Esto por considerar que los señalamientos del primer mandatario constituían “una imputación falsa y lesiva” ya que se le estaba asociando “con actividades delictivas y con una persona reconocida por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, lo que constituye una campaña de desprestigio iniciada en 2020 y que ha tenido consecuencias reales, incluyendo agresiones verbales en espacios públicos”.

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller de Colombia. Foto: Felipe Castaño/ Vicepresidencia de la República. | Foto: Felipe Castaño/ Vicepresidencia de la República

En este sentido, advirtieron que la publicación había sido emitida por el presidente, en una cuenta con millones de seguidores y movimiento activo.

La mencionada publicación rozó las 263.000 visualizaciones, 2.000 reposteos, 7.000 me gusta y 790 comentarios, “muchos de los cuales interpretaron literalmente la afirmación presidencial, atribuyendo a Ramírez vínculos con organizaciones criminales, lo que demuestra el impacto reputacional y moral negativo de las declaraciones”.