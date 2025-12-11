Servicio Geológico recibió fuerte llamado de atención por publicar en redes sociales mensajes en pro del Gobierno Petro

En la madrugada del pasado miércoles 10 de diciembre, un sismo de magnitud 5,8 sacudió el país. El movimiento sísmico levantó a la mayoría de los colombianos.

Como es habitual, muchos se dirigieron a revisar las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano para conocer más detalles del temblor. Sin embargo, varias personas, asustadas por un antecedente, optaron por buscar otra fuente de información.

Y es que, aunque suene absurdo, en tiempos recientes las redes sociales del Sistema habían sido utilizadas no para anunciar sobre movimientos sísmicos, sino sobre las obras del Gobierno de Gustavo Petro.

Este jueves, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le hizo un fuerte llamado de atención al director general del Servicio Geológico Colombiano con el fin de que una situación como esta no se vuelva a presentar.

“Declárese el incumplimiento por parte del Servicio Geológico Colombiano (...) en consecuencia, exhortarse al director general para que (...) se abstenga de orientar la publicidad oficial de la entidad, adelantada a través de sus canales oficiales de comunicación o mediante campañas coordinadas con otras entidades del orden nacional, por fuera de su finalidad institucional asignada por la ley”, precisa el fallo.

Es decir, el Servicio solamente deberá informar sobre emergencias, sismos y situaciones que afecten a la población colombiana, alejándose del debate político.

“Se insta a la entidad accionada para que evite utilizar la publicidad oficial de la entidad o cualquier otro mecanismo de divulgación o comunicación institucional, para la promoción o exaltación de servidores públicos, o para replicar mensajes ajenos a su objeto legal”, añade.