Suscribirse

Judicial

Servicio Geológico recibió fuerte llamado de atención por publicar en redes sociales mensajes en pro del Gobierno Petro

El Tribunal Administrativo advirtió la necesidad de usar adecuadamente los canales de información en pro de la ciudadanía.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 11:19 p. m.
Gustavo Petro Servicio Geológico Colombiano
Cuestionan al Servicio Geológico Colombiano por publicar mensajes alusivos a las políticas de Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

En la madrugada del pasado miércoles 10 de diciembre, un sismo de magnitud 5,8 sacudió el país. El movimiento sísmico levantó a la mayoría de los colombianos.

Como es habitual, muchos se dirigieron a revisar las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano para conocer más detalles del temblor. Sin embargo, varias personas, asustadas por un antecedente, optaron por buscar otra fuente de información.

Contexto: Cuestionan a Petro por utilizar al Servicio Geológico para defender su gobierno: “Terremoto magnitud 8 en la escala del Clan Torres”

Y es que, aunque suene absurdo, en tiempos recientes las redes sociales del Sistema habían sido utilizadas no para anunciar sobre movimientos sísmicos, sino sobre las obras del Gobierno de Gustavo Petro.

Este jueves, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le hizo un fuerte llamado de atención al director general del Servicio Geológico Colombiano con el fin de que una situación como esta no se vuelva a presentar.

YouTube video player

“Declárese el incumplimiento por parte del Servicio Geológico Colombiano (...) en consecuencia, exhortarse al director general para que (...) se abstenga de orientar la publicidad oficial de la entidad, adelantada a través de sus canales oficiales de comunicación o mediante campañas coordinadas con otras entidades del orden nacional, por fuera de su finalidad institucional asignada por la ley”, precisa el fallo.

Es decir, el Servicio solamente deberá informar sobre emergencias, sismos y situaciones que afecten a la población colombiana, alejándose del debate político.

Contexto: Nuevamente, la cuenta oficial del Servicio Geológico difundió una declaración de Petro; las redes sociales estallaron

“Se insta a la entidad accionada para que evite utilizar la publicidad oficial de la entidad o cualquier otro mecanismo de divulgación o comunicación institucional, para la promoción o exaltación de servidores públicos, o para replicar mensajes ajenos a su objeto legal”, añade.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Contundente aviso de la FIFA a la Liga Betplay: Orden debe cumplirse obligatoriamente antes del Mundial 2026

2. Gobernador de California ha declarado estado de emergencia en Condado de Mono a causa del “incendio Pack”

3. Pandora celebró la llegada de la Navidad y presentó su más reciente colección junto a celebridades en Bogotá

4. Servicio Geológico recibió fuerte llamado de atención por publicar en redes sociales mensajes en pro del Gobierno Petro

5. Esta es la razón por la que Donald Trump tiene la mano derecha morada: se le vio con venda durante el fin de semana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Servicio Geológico ColombianoGustavo PetroTribunal Administrativo de Cundinamarca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.