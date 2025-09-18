Nuevamente, la cuenta oficial del Servicio Geológico difundió una declaración de Petro; las redes sociales estallaron

Sigue creciendo la polémica por el uso que le está dando el Gobierno nacional a las cuentas oficiales de varias entidades para difundir declaraciones del presidente Gustavo Petro.

Nuevamente, el foco se centró en la cuenta de X del Servicio Geológico Colombiano, donde se compartieron apartes de la alocución que dio el mandatario colombiano el miércoles de esta semana, en la que habló sobre la descertificación del Gobierno de Estados Unidos a Colombia.

El trino del Servicio Geológico Colombiano expresó: “Colombia no falló. Incautamos, erradicamos, luchamos. Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar”.

Colombia no falló.

Incautamos, erradicamos, luchamos. Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar.



#TrumpSeEquivocoDePais pic.twitter.com/vbdMjQ91MY — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2025

Pero no es el único caso, ya que esa misma práctica se evidenció en la cuenta oficial del Invías: “Colombia no falló. Incautamos, erradicamos, luchamos. Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar”.

Colombia no falló.



Incautamos, erradicamos, luchamos.



Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar.#TrumpSeEquivocoDePais pic.twitter.com/Aeok3kVbMY — Invías (@InviasOficial) September 18, 2025

Pero frente a esta estrategia de comunicaciones, las redes sociales le pasaron una fuerte factura al Gobierno del presidente Gustavo Petro, criticando esa situación.

“Se le recuerda al grupo de trabajo de comunicaciones del @sgcol que esta propaganda NO HACE PARTE DE SUS FUNCIONES. Más de 120 millones nos cuestan a los contribuyentes los contratos para la comunicación del conocimiento GEOCIENTÍFICO, no de propaganda barata, respeten la entidad”, expresó una usuaria de X.

Se le recuerda al grupo de trabajo de comunicaciones del @sgcol que esta propaganda NO HACE PARTE DE SUS FUNCIONES. Más de 120 mill. nos cuestan a los contribuyentes los contratos para la comunicación del conocimiento GEOCIENTÍFICO, no de propaganda barata, respeten la entidad. pic.twitter.com/moiTogIMkL — Guadalupe Luján (@GuadalupeLujR) September 18, 2025

Otro anotó: “Amigos de comunicación de @sgcol, ya que su reputación está en riesgo, solo sirve confirmar si estas publicaciones son voluntarias o se hacen bajo amenaza desde Presidencia. Estaré atento a su DM para conocer denuncias anónimas de todas las entidades”.

Amigos de Comunicación de @sgcol, ya que su reputación está en riesgo, solo sirve confirmar si estas publicaciones son voluntarias o se hacen bajo amenaza desde Presidencia.



Estaré atento a su DM para conocer denuncias anónimas de todas las entidades. — Mauricio Jaramillo Marín (@MauricioJaramil) September 18, 2025

“La cuenta es para informar movimientos telúricos, no movimientos políticos”, afirmó un internauta.

La cuenta es para informar movimientos telúricos no movimientos políticos ? — ℬ𝓇𝓊𝓃ℴ ℳℴ𝓇ℯ𝓃ℴ (RA)🟡🟢 (@bruno6719) September 18, 2025

Alguien más pidió una investigación a las autoridades pertinentes: “Señores @PGN_COL solicito una investigación. Esta cuenta, destinada a informar sobre actividades del sector, está replicando discursos que nada tienen que ver con su objeto institucional. El funcionario responsable se estaría extralimitando en el ejercicio de sus funciones”.

Señores @PGN_COL solicito una investigación. Esta cuenta, destinada a informar sobre actividades del sector, está replicando discursos que nada tienen que ver con su objeto institucional. El funcionario responsable se estaría extralimitando en el ejercicio de sus funciones. — tqa12177 (@tqa12177) September 18, 2025