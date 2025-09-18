Suscribirse

Nuevamente, la cuenta oficial del Servicio Geológico difundió una declaración de Petro; las redes sociales estallaron

En un trino, esa entidad compartió un mensaje que dio el presidente sobre la descertificación de EE. UU. a Colombia.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 7:39 p. m.
Petro en X
El presidente Petro no ha dado explicaciones sobre su decisión de desactivar los comentarios en su cuenta de X. | Foto: Presidencia de la República / Getty Images

Sigue creciendo la polémica por el uso que le está dando el Gobierno nacional a las cuentas oficiales de varias entidades para difundir declaraciones del presidente Gustavo Petro.

Nuevamente, el foco se centró en la cuenta de X del Servicio Geológico Colombiano, donde se compartieron apartes de la alocución que dio el mandatario colombiano el miércoles de esta semana, en la que habló sobre la descertificación del Gobierno de Estados Unidos a Colombia.

Contexto: Cuestionan a Petro por utilizar al Servicio Geológico para defender su gobierno: “Terremoto magnitud 8 en la escala del Clan Torres”

El trino del Servicio Geológico Colombiano expresó: “Colombia no falló. Incautamos, erradicamos, luchamos. Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar”.

Pero no es el único caso, ya que esa misma práctica se evidenció en la cuenta oficial del Invías: “Colombia no falló. Incautamos, erradicamos, luchamos. Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar”.

Pero frente a esta estrategia de comunicaciones, las redes sociales le pasaron una fuerte factura al Gobierno del presidente Gustavo Petro, criticando esa situación.

El presidente, Gustavo Petro, en su alocución desde Bogotá, el 17 de septiembre de 2025
El presidente, Gustavo Petro. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

“Se le recuerda al grupo de trabajo de comunicaciones del @sgcol que esta propaganda NO HACE PARTE DE SUS FUNCIONES. Más de 120 millones nos cuestan a los contribuyentes los contratos para la comunicación del conocimiento GEOCIENTÍFICO, no de propaganda barata, respeten la entidad”, expresó una usuaria de X.

Otro anotó: “Amigos de comunicación de @sgcol, ya que su reputación está en riesgo, solo sirve confirmar si estas publicaciones son voluntarias o se hacen bajo amenaza desde Presidencia. Estaré atento a su DM para conocer denuncias anónimas de todas las entidades”.

“La cuenta es para informar movimientos telúricos, no movimientos políticos”, afirmó un internauta.

Alguien más pidió una investigación a las autoridades pertinentes: “Señores @PGN_COL solicito una investigación. Esta cuenta, destinada a informar sobre actividades del sector, está replicando discursos que nada tienen que ver con su objeto institucional. El funcionario responsable se estaría extralimitando en el ejercicio de sus funciones”.

Contexto: Álvaro Uribe responde a Gustavo Petro: “Yo no intrigo ni aquí ni en el extranjero. Debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”

Por ahora, la Casa de Nariño no ha explicado al país si ese tipo de mensajes hacen parte de una nueva estrategia de comunicaciones.

