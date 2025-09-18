Álvaro Uribe responde a Gustavo Petro: “Yo no intrigo ni aquí ni en el extranjero. Debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”

En su alocución presidencial sobre la descertificación, el presidente Gustavo Petro puso el espejo retrovisor en casi todo momento. Cuando no habló de Iván Duque, se refirió al expresidente Álvaro Uribe.

De ambos insinuó que estaban detrás de una estrategia en Miami para incidir en contra del gobierno del cambio.

“Lo invito a que se quite esas amistades de la Florida… a esos mafiosos amigos de la política”. Y luego agregó: “Señor Trump, le advierto, que mis investigaciones sobre el narcotráfico, ese poder político que vive junto a usted en Miami, proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos”.

El primer mandatario aseguró que la descertificación se basa en “mentiras”. Pese a toda la evidencia de los informes internacionales, que rajan a Colombia en varios indicadores en la lucha antidrogas, el presidente aseguró que el gobierno Trump decidió “no mirar las cifras y, en cambio, sí, una alianza de la gente de extrema derecha en Miami colombiana muy rica que vive cerca a los que hoy gobiernan a los Estados Unidos. Prefirieron esa ideología, a la verdad”.

“Yo no intrigo en la justicia ni aquí ni en el extranjero. El presidente Petro debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”, respondió Álvaro Uribe.

En la alocución, Petro mostró la cifra en la que el Gobierno puede sacar pechos: las incautaciones, que han aumentado en su gobierno. “Hemos llegado a una incautación de 889 toneladas, nunca se había visto esta cifra”, dijo.

Luego, le envió un dardo nuevamente al expresidente al decir que “era menos con su amigo… yo cuatro veces más que su amigo Uribe, señor Trump”.

El primer mandatario no solo mencionó a Uribe, sino también a Iván Duque, con quien aseguró comenzó la disparada de los cultivos ilícitos. “Duque… que sus amigos ricos lo influencian a usted porque son amigos suyos en la Florida”.

“Nuestro método es mejor, señor Trump”, refutó. “¿Qué está demostrando esto? Que toda su política antidrogas fracasó”, agregó. | Foto: Presidencia

“Cálmese y respire que a usted es al que descertificaron por desmontar los grupos manuales de erradicación, permitir el crecimiento exponencial de cultivos, llevar las incautaciones al nivel más bajo como porcentaje de la producción potencial y convertir narcos en “gestores de paz”, entre otros", aseguró el exmandatario.

“Fue usted quien promovió el desmonte de la aspersión aérea y la eliminación de la erradicación forzosa, debilitando la lucha contra el narcotráfico. Ahora le toca cosechar lo que sembró, porque entre 2018 y 2022 fuimos certificados. Dedíquese a gobernar, que le queda menos de un año, y asuma la responsabilidad de sus decisiones”, agregó en un trino antes de la alocución, pero que respondía a los distintos sablazos que el exmandatario le había mandado y que él compartió de nuevo tras el discurso de Petro.

El expresidente Uribe también compartió gráficas con las cuales buscó desvirtuar las afirmaciones del primer mandatario en su alocución.

“Esta gráfica es tomada de los informes de Naciones Unidas. ¿Cuál será la fuente del discurso del Presidente Petro?“, se preguntó el exmandatario. En efecto, ninguna de las gráficas que presentó el primer mandatario tenían la fuente de la información.

Esta gráfica es tomada de los informes de Naciones Unidas.



Uribe también hizo énfasis en el dato en que el gobierno actual se raja. “El Presidente Petro por sus cátedras ideológicas para liderar al planeta no tiene tiempo de revisar cifras, hay que comprenderlo:2010: 150 toneladas de cocaína llegaron al mercado después de producción menos decomisos; 2024; 1.815 toneladas”, aseguró citando a las Naciones Unidas.

El primer mandatario aseguró que la política contra las drogas liderada por Donald Trump ha fracasado y le envió varios dardos. “Lo invito a corregir su política… Y desde América del Sur le podemos enseñar cómo se hace”, aseguró.

"A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto amenazas", Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Nuestro método es mejor, señor Trump”, refutó. “¿Qué está demostrando esto? Que toda su política antidrogas fracasó”, agregó.