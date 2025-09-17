Suscribirse

Política

“Una grosería profunda”: Gustavo Petro estalla en alocución contra Donald Trump por descertificar a Colombia

El jefe de Estado insistió en que sí ha golpeado a los grandes carteles del narcotráfico.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 12:12 a. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto Presidencia

Este miércoles 17 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una alocución en la que hizo referencia a la descertificación que ordenó el Gobierno de Estados Unidos en contra de Colombia por no cumplir con sus expectativas en la lucha contra las drogas.

YouTube video player

En su declaración, visiblemente molesto, el mandatario colombiano estalló en contra de su homólogo de EE. UU., Donald Trump, al expresar que ese castigo es una “grosería profunda”.

Contexto: Gustavo Petro notifica a EE. UU. que no extraditará a tres peligrosos criminales porque están en un proceso de paz

“Es una respuesta al gobierno de Trump y a las inquietudes de los colombianos y colombianas, y me refiero básicamente a lo que considero una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuma tanta cocaína”, dijo el mandatario colombiano.

Además, expresó en la intervención que se transmitió en vivo en las cadenas públicas y privadas: “Un insulto, obviamente, para mi vida personal, porque si algún líder político después de Galán, Luis Carlos, ha luchado contra el narcotráfico, ese he sido yo, a costa de la inseguridad permanente en la que he vivido”.

La Policía usará glifosato para erradicación terrestre de cultivos ilícitos.
La Policía usará glifosato para erradicación terrestre de cultivos ilícitos. | Foto: Archivo Colprensa

También el presidente Petro dijo que esa descertificación golpea su vida política: “De los intentos de homicidio, de la persecución permanente contra mí y mi familia. Cuando se ataca a la persona y a la familia hay que defenderse indudablemente, y más cuando se ataca toda una sociedad injustamente”.

“¿Sirvió ese forzamiento de la erradicación? ¿O ustedes se equivocaron de pe a pa con el gobierno de Colombia? Porque echó indudablemente cantidades de veneno sobre el campesinado, sobre nuestros ríos”, cuestionó el mandatario colombiano el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
En la Casa de Nariño se suelen hacer las alocuciones. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

A renglón seguido, aseguró el jefe de Estado: “Pero en lugar de disminuir el número de hectáreas, ustedes la aumentaron hasta llegar a 200 mil, un 43% más. Ese es el año en que ganó la mafia. El año en que usted, el gobierno de los Estados Unidos, en otra representación política, y el gobierno de Duque”.

Alocución Gustavo Petro
Alocución de Gustavo Petro el 17 de septiembre de 2025. | Foto: Presidencia

“Cifras, señor Trump, no ideología, no estribas derechas mentales, yo no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con las cifras. Y podemos continuar porque usted ha dicho que es el gobierno de Colombia actual el que no colabora, aunque felicita a mi ejército, no el suyo felicita a mi fuerza aérea y a mi naval y a mi policía que recibieron las órdenes y cumplieron más con el presidente elegido en Colombia que con sus órdenes que son absolutamente equivocadas”, insistió Petro.

Contexto: Embajador (e) de Estados Unidos enciende las alarmas y dice que la relación con Colombia atraviesa por un “momento delicado”

Finalmente, el jefe de Estado de Colombia notificó al Gobierno de Estados Unidos que no aplicará la erradicación forzosa de cultivos ilícitos de coca, y continuará con la voluntaria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan Fernando Quintero no fue tenido en cuenta: decisión oficial en River Plate para la Libertadores

2. Por vencimiento de términos quedó libre el capitán de la Policía vinculado a la fuga de alias Matamba

3. “Una grosería profunda”: Gustavo Petro estalla en alocución contra Donald Trump por descertificar a Colombia

4. ¿Los venezolanos apoyan la caída de Maduro tras operaciones militares de EE. UU. en el Caribe? Esto dicen las preocupantes encuestas

5. Andrés Parra destapó adicción a las relaciones íntimas y expuso detalles de su caso: “Una incapacidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroalocuciónDonald Trumpdescertificación

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

“Una grosería profunda”: Gustavo Petro estalla en alocución contra Donald Trump por descertificar a Colombia

Redacción Semana
Gustavo Petro, presidente de la República.

“Están para liquidar”: fuerte mensaje de Gustavo Petro cuestionando el futuro de las EPS

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

Petro sacó trino defendiendo su declaración de “una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.