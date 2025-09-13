CONFIDENCIALES
Cuestionan a Petro por utilizar al Servicio Geológico para defender su gobierno: “Terremoto magnitud 8 en la escala del Clan Torres”
Las cuentas de institutos técnicos fueron usadas para replicar mensajes de la alocución del presidente.
Este sábado, las cuentas de X de diferentes entidades del Estado difundieron mensajes relacionados con la alocución presidencial sobre la Nueva EPS.
Los trinos llamaron la atención y causaron indignación, pues muchos fueron publicados en entidades técnicas que no tendrían por qué estar difundiendo la información de un debate que no tiene que ver con su misión.
Con el HT #serobaronlasalud, esta red social compartió las principales pullas del primer mandatario.
“12 millones de facturas fueron ocultadas para tapar el fracaso de la NUEVA EPS. Desfalcaron al estado y afectaron a los colombianos. No fue un error, fue un fraude contra la salud del pueblo. Hoy se destapa y se enfrenta“, decía por ejemplo un mensaje publicado en el Servicio Geológico Colombiano.
El sismo que destruyó la Nueva EPS provocado por Petro, Jaramillo y Corcho fue tan duro que hasta lo reportó el Servicio Geológico Colombiano.— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 14, 2025
Terremoto magnitud 8 en la escala del Clan Torres. https://t.co/gJLNOO9Kvr
La publicación generó críticas. “El sismo que destruyó la Nueva EPS provocado por Petro, Jaramillo y Corcho fue tan duro que hasta lo reportó el Servicio Geológico Colombiano. Terremoto magnitud 8 en la escala del Clan Torres“, escribió en concejal Daniel Briceño.
“¡Qué abuso que Gustavo Petro utilice las cuentas institucionales de las entidades gubernamentales para difundir su falaz narrativa sobre la crisis de la salud! Al parecer ni con las millonadas que derrocha en bodegas digitales logra imponer sus desvergonzadas mentiras", aseguró el congresista Andrés Forero.
“¿A cuento de qué la cuenta del Servicio Geológico Colombiano difunde un discurso de Gustavo Petro cargado de mentiras sobre la fallida intervención de una EPS? ¡Qué descaro y qué obscenidad!“, agregó Forero.
“¿Por qué se está usando una cuenta de información de servicio como esta para esta propaganda de gobierno?”, se preguntó la periodista Diana Giraldo.
Por qué se está usando una cuenta de información de servicio como esta para esta propaganda de gobierno? https://t.co/aJaT9hZRR7— Diana Saray Giraldo (@DianaSaray) September 14, 2025