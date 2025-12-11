Petro habló de “cuerdas de la guitarra de la misma frecuencia o movimiento cuántico de un electrón”

El presidente, Gustavo Petro, ofreció una particular declaración durante el consejo de ministros: “Es como en las cuerdas de la guitarra, cuando las cuerdas son de la misma frecuencia o un movimiento cuántico de un electrón, movimiento cuántico es el mínimo cuánto mínimo movimiento de un electrón hizo replicar a distancia otro".

Y agregó: “El experimento tiene consecuencias terribles porque si se le junta la teoría de la relatividad, esas distancias pueden ser millones de años luz. Y entonces ahí no sigo hablando porque me van a decir loco y me sacan de la Presidencia”, puntualizó sobre el particular, en un consejo de ministros en el que Petro habló de su homólogo estadounidense Donald Trump.

Tantos años burlandonos de los Venezolanos gracias a Maduro y nos tocó esto, en esta vida todo se devuelve. pic.twitter.com/b1HtpT0d5Q — Santiago Uribe (@santiuribedel10) December 11, 2025

El presidente Petro acusó a su par estadounidense, Donald Trump, de “desinformación” sobre la lucha contra el narcotráfico en Colombia, en un nuevo choque entre estos dos aliados históricos.

En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de aliada antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico, sin aportar pruebas. Más temprano, este miércoles, Trump advirtió que Petro “va a meterse en grandes problemas si no espabila” y acusó a Colombia de estar “produciendo un montón de drogas”.

“Esa desinformación terrible (...) lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente”, dijo Petro durante un consejo de ministros televisado e invitó a Trump a visitar Colombia.

El mandatario colombiano ha criticado repetidamente la ofensiva estadounidense en el Caribe y el Pacífico iniciada en septiembre contra supuestas narcolanchas, que deja más de 80 muertes a las que Petro se refiere como “ejecuciones extrajudiciales”. La semana pasada, la familia de un pescador muerto en uno de los bombardeos interpuso ante la CIDH la primera denuncia internacional contra el gobierno estadounidense.

Washington asegura que el próximo paso contra los “narcoterroristas” es una ofensiva terrestre y no descarta atacar suelo colombiano.

Más cercano al cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, que a Trump, Petro defiende el diálogo y un gobierno de transición democrático en Venezuela. De hecho ha sugerido amnistías para Maduro, omitiendo las elecciones del 28 de julio de 2024 que legítimamente ganó la oposición, en cabeza de María Corina Machado, premio Nobel de Paz 2025. Petro aseguró el miércoles que es “hora de una amnistía general y de un gobierno de transición” en Venezuela.

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Maduro sostiene que la intención real de los ataques estadounidenses en el Caribe, cerca a territorio venezolano, es derrocar a su gobierno, más allá de la lucha contra los carteles de drogas.

¿Asilo a Maduro?

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, manifestó que su país podría otorgarle asilo al presidente venezolano en caso de que llegue a un acuerdo con Washington.

“Si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, dijo la diplomática en una entrevista con Caracol Radio.

Villavicencio insistió en que esa “sería una solución para la situación” que vive la región en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir al narcotráfico. Maduro denuncia que esa estrategia tiene como objetivo derrocarlo.

“Pero (esa) es una decisión que deben tomar Estados Unidos y el gobierno Maduro en una negociación”, insistió la canciller.

Aunque le ofreció el asilo, Villavicencio aseguró que Maduro tal vez preferiría elegir un lugar “más distante y más tranquilo” para vivir en caso de abandonar Caracas.

La posición de Petro, aliado de Maduro y crítico de Trump, coincide con la entrega en Oslo del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

En noviembre la canciller Villavicencio dijo al medio Bloomberg que Maduro estaba “por aceptar” una “transición” tras lograr un acuerdo en el que se estipulara que no iría a “la cárcel”. Luego aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.