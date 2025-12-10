Petro le responde a Trump, luego de que este le advirtiera que será el próximo: “Está mal informado” sobre Colombia

El presidente Gustavo Petro desafío a su homólogo estadounidense Donald Trump al responderle que está “mal informado”, luego de que el mandatario norteamericano afirmara que Colombia está produciendo muchas drogas.

Trump lanzó una dura advertencia a Petro, en medio de las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro y la presencia de tropas marítimas en el Caribe, tras la reciente incautación de un barco petrolero en costas venezolanas.

“Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente”, dijo.

Trump respondió así cuando Juan Esteban Silva, corresponsal de W Radio en Washington, le preguntó si había hablado con el mandatario colombiano, como lo hizo con la presidenta de México y el dictador venezolano Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense dijo que no había pensado mucho en eso.

Y agregó: “Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína”.

La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País. | Foto: Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.

Ante esto, Petro no se guardó nada y le respondió a Trump en medio de un consejo de ministro que tuvo en la noche de este miércoles, 10 de diciembre, en la Casa de Nariño.

“Más que esperar una invitación a Washington, invito a Trump a venir a Colombia a ver cómo destruimos nueve laboratorios al día y cómo incautamos decenas de toneladas”, mencionó el jefe de Estado.

Y agregó Petro: “Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína, sus interlocutores lo engañan por completo”.

En Consejo de Ministros, el Presidente @petrogustavo respondió a las afirmaciones del presidente Donald Trump, asegurando que está “mal informado sobre Colombia” y desconoce los resultados reales de la lucha contra las mafias.



La cuenta de la Presidencia de Colombia publicó los “logros del Gobierno en lucha contra el narcotráfico”:

1.446 combates en tierra contra estructuras criminales.

13 bombardeos dirigidos a jefes de organizaciones.

2.700 toneladas de cocaína incautadas (rumbo a 4.000 toneladas, récord mundial).

Crecimiento de cultivos en 0% según medición satelital de agosto del 2025.