Suscribirse

Política

Petro le responde a Trump, luego de que este le advirtiera que será el próximo: “Está mal informado” sobre Colombia

El presidente no se guardó nada y le respondió con cifras a su homólogo estadounidense sobre las incautaciones de drogas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 3:40 a. m.
La discordia entre Trump y Petro no cesa; el mandatario americano lo llamo “Líder tonto, tipo malo, un matón” .
Continua la pelea entre Petro y Trump. | Foto: AFP/SEMANA

El presidente Gustavo Petro desafío a su homólogo estadounidense Donald Trump al responderle que está “mal informado”, luego de que el mandatario norteamericano afirmara que Colombia está produciendo muchas drogas.

Trump lanzó una dura advertencia a Petro, en medio de las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro y la presencia de tropas marítimas en el Caribe, tras la reciente incautación de un barco petrolero en costas venezolanas.

Contexto: Revelan video del momento en que tropas militares de Estados Unidos incautaron un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela

“Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente”, dijo.

Trump respondió así cuando Juan Esteban Silva, corresponsal de W Radio en Washington, le preguntó si había hablado con el mandatario colombiano, como lo hizo con la presidenta de México y el dictador venezolano Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense dijo que no había pensado mucho en eso.

Y agregó: “Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína”.

La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.
La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País. | Foto: Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.

Ante esto, Petro no se guardó nada y le respondió a Trump en medio de un consejo de ministro que tuvo en la noche de este miércoles, 10 de diciembre, en la Casa de Nariño.

“Más que esperar una invitación a Washington, invito a Trump a venir a Colombia a ver cómo destruimos nueve laboratorios al día y cómo incautamos decenas de toneladas”, mencionó el jefe de Estado.

Y agregó Petro: “Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína, sus interlocutores lo engañan por completo”.

La cuenta de la Presidencia de Colombia publicó los “logros del Gobierno en lucha contra el narcotráfico”:

  • 1.446 combates en tierra contra estructuras criminales.
  • 13 bombardeos dirigidos a jefes de organizaciones.
  • 2.700 toneladas de cocaína incautadas (rumbo a 4.000 toneladas, récord mundial).
  • Crecimiento de cultivos en 0% según medición satelital de agosto del 2025.

Le he querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga porque enredo más la piola, enredo más mi circunstancia, pero yo creo que debo explicarle al pueblo que pasa”, mencionó Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Forbes revela su ranking de las 100 mujeres más poderosas del mundo: estas son las tres latinoamericanas que se destacan

2. Petro le responde a Trump, luego de que este le advirtiera que será el próximo: “Está mal informado” sobre Colombia

3. El magistral pase de Richard Ríos en Champions para ratificar su dominio en Benfica: la figura de la fecha

4. Revelan la fecha del sorteo de la Copa Sudamericana 2026: Bucaramanga, Millonarios y América, atentos

5. En video quedó registrada una pareja que abandonó un gato bebé en plena zona boscosa de Bogotá; la comunidad busca a los responsables

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroDonald Trumpdrogas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.