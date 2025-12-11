“Ahí nos falló Benedetti”: el regaño de Gustavo Petro que tomó por sorpresa al ministro del Interior. Este fue el momento

Una llamativa situación se registró en la más reciente sesión del consejo de ministros, que se llevó a cabo el miércoles, 10 de diciembre, en la Casa de Nariño.

Tiene que ver con el regaño que lanzó el presidente Gustavo Petro contra uno de sus funcionarios más cercanos y al que ha defendido desde que hace parte del gabinete. Se trata del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Un llamado de atención que tomó por sorpresa al alto funcionario: “Meto la cucharada, porque ahí nos falló Benetti y los anteriores ministros del Interior, porque por normas no pertenece al Ministerio de Cultura, sino al Ministerio del Interior, la Imprenta”.

Y avanzó el jefe de Estado visiblemente molesto: “La Imprenta no saca ya ni fotocopias, la dejaron caer privatizando porque el negocio de la impresión es de El Tiempo y de Carvajal y no sé qué más”.

Armando Benedetti ministro del Interior, en el momento en que el presidente Gustavo Petro lo regañó en pleno consejo de ministros. | Foto: Pantallazo de la transmisión de la Presidencia del consejo de ministros del 10 de diciembre de 2025.

“Si la Imprenta Nacional tuviera la misma capacidad o mejor de El Tiempo o del Carvajal imprimiendo, le dejamos hacer los pasaportes, pero con ayuda de Francia y Portugal, que le entregará el conocimiento y las máquinas”, recalcó Petro.

Y fue más allá en la declaración que dio en el consejo de ministros: “Hoy por hoy ya lo vi, no sé si lo van a presentar públicamente ahora. Tenemos el cuarto mejor pasaporte del mundo. Es hermosísimo. Da orgullo tenerlo”.

“Entonces el Imprenta Nacional debe saltar, porque nosotros podríamos tener impresiones de libros gratuitos para los colegios, bibliotecas de libros, no solo para las bibliotecas que aquí se nombran, sino para las casas de autores colombianos, latinoamericanos, etc.”, afirmó el jefe de Estado.

Y puntualizó en su declaración: “Ahora México quiere que hagamos, eso no sé si me lo cuadraron, 17 de diciembre, un lanzamiento latinoamericano de libros con voluntarios. Nosotros teniendo una Imprenta deberíamos tener eso. El sindicato no sé qué le pasa, que no quiero la empresa grande, o no lo ayudan, o no sé qué”.

Armando Benedetti ha sido uno de los más férreos defensores de la gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro.