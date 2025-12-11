Suscribirse

“Una vergüenza completamente”: alta funcionaria de la Casa de Nariño estremeció al Gobierno Petro con fuerte declaración

La alta funcionaria dio una fuerte declaración, estos son los detalles.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 2:34 p. m.
Angie Rodríguez.
Angie Rodríguez. directora del Dapre | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Este jueves, 11 de diciembre, desde la Casa de Nariño, una funcionaria de la Presidencia dio una fuerte declaración que estremeció al Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro.

Se trata de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien ofreció una explosiva rueda de prensa en la sede presidencial.

En esa llamativa intervención, la alta funcionaria arremetió con dureza en contra del director de la UNGRD, Carlos Carrillo: “Entonces, acá viene la alerta de estos contratos, que es —perdónenme por decirlo así— una vergüenza completa, porque aquí se habla con cifras, con estadísticas y con hechos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. Cero por ciento de ejecución, cero por ciento de ejecución”, expresó.

Y avanzó en su declaración: “Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia. Segundo contrato: investigación hidrodinámica. Proyecto estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. Cero por ciento de ejecución presupuestal”.

“No ha producido insumos relevantes para avanzar con el diseño de la solución en el río Cauca. Inversión cuantiosa por contratación directa, pese a alertas que se hicieron en su momento por parte de la Oficina de Control Interno”, recalcó Rodríguez.

Finalmente, puso de presente: “La Oficina de Control Interno envía unas alertas que, en su momento, fueron omitidas. Ausencia del concepto de Minciencias para el tipo de contratación requerido por el Fondo de Adaptación; contratación directa para un solo oferente; y ausencia de documentación asociada a la presentación del proponente”.

Sumado a ello, se conoció un comunicado de prensa que detalló las presuntas irregularidades en la contratación: “Del total de $8,3 billones asignados desde la creación del Fondo para la reconstrucción de infraestructura, se han pagado $7,6 billones, lo que equivale a una ejecución histórica del 90%. No obstante, la alerta reside en la gestión reciente: en 2024, el Ministerio de Hacienda castigó la no ejecución del Fondo solicitando el reintegro de casi $200 mil millones, y para 2025 solo se ha ejecutado el 47% de las metas programadas, existiendo el riesgo de reintegro de $378 mil millones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por falta de gestión”.

Angie Lizeth Rodríguez
Angie Lizeth Rodríguez, directora del Dapre, sorprendió con una declaración en la Casa de Nariño. | Foto: Colprensa

“La baja ejecución de los proyectos de Fenómeno de La Niña y La Mojana está generando un riesgo de pérdida por reintegro al Ministerio de Hacienda de casi $800 mil millones, lo cual no se compadece con el compromiso del Gobierno Nacional con el pueblo colombiano”, se desprende del documento.

Finalmente, expresó el Gobierno en la comunicación: “Retraso crítico en estudios: el Fondo debería contar ya con los estudios y diseños de la solución estructural e incluso tener la mitad de las obras ejecutadas. Sin embargo, la entidad se encuentra apenas preparando una solución conceptual. La licitación para la consultoría, por $54 mil millones, destinada a los estudios y diseños de la solución integral, fue declarada desierta a finales de 2024, por lo que el Fondo Adaptación asumió la preinversión con contrataciones menores, careciendo de las capacidades para gestionarla autónomamente y generando un riesgo inminente en la calidad y la garantía de las posibles intervenciones que deben realizarse”.

Noticias relacionadas

Casa de NariñoDeclaraciónGustavo Petro

