“Una vergüenza completamente”: alta funcionaria de la Casa de Nariño estremeció al Gobierno Petro con fuerte declaración

Este jueves, 11 de diciembre, desde la Casa de Nariño, una funcionaria de la Presidencia dio una fuerte declaración que estremeció al Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro.

Se trata de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien ofreció una explosiva rueda de prensa en la sede presidencial.

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, denunció irregularidades en la contratación en la UNGRD: “Es una vergüenza completamente”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/cHYsfDS0h6 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 11, 2025

En esa llamativa intervención, la alta funcionaria arremetió con dureza en contra del director de la UNGRD, Carlos Carrillo: “Entonces, acá viene la alerta de estos contratos, que es —perdónenme por decirlo así— una vergüenza completa, porque aquí se habla con cifras, con estadísticas y con hechos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. Cero por ciento de ejecución, cero por ciento de ejecución”, expresó.

Y avanzó en su declaración: “Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia. Segundo contrato: investigación hidrodinámica. Proyecto estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. Cero por ciento de ejecución presupuestal”.

“No ha producido insumos relevantes para avanzar con el diseño de la solución en el río Cauca. Inversión cuantiosa por contratación directa, pese a alertas que se hicieron en su momento por parte de la Oficina de Control Interno”, recalcó Rodríguez.

Finalmente, puso de presente: “La Oficina de Control Interno envía unas alertas que, en su momento, fueron omitidas. Ausencia del concepto de Minciencias para el tipo de contratación requerido por el Fondo de Adaptación; contratación directa para un solo oferente; y ausencia de documentación asociada a la presentación del proponente”.

Sumado a ello, se conoció un comunicado de prensa que detalló las presuntas irregularidades en la contratación: “Del total de $8,3 billones asignados desde la creación del Fondo para la reconstrucción de infraestructura, se han pagado $7,6 billones, lo que equivale a una ejecución histórica del 90%. No obstante, la alerta reside en la gestión reciente: en 2024, el Ministerio de Hacienda castigó la no ejecución del Fondo solicitando el reintegro de casi $200 mil millones, y para 2025 solo se ha ejecutado el 47% de las metas programadas, existiendo el riesgo de reintegro de $378 mil millones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por falta de gestión”.

Angie Lizeth Rodríguez, directora del Dapre, sorprendió con una declaración en la Casa de Nariño. | Foto: Colprensa

“La baja ejecución de los proyectos de Fenómeno de La Niña y La Mojana está generando un riesgo de pérdida por reintegro al Ministerio de Hacienda de casi $800 mil millones, lo cual no se compadece con el compromiso del Gobierno Nacional con el pueblo colombiano”, se desprende del documento.