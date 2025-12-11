Directora del Dapre, Angie Rodríguez, mira con espejo retrovisor y hace graves denuncias sobre “malos manejos” que encontró en el Fondo Adaptación

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, entregó un balance sobre cómo encontró el Fondo Adaptación, que gerencia desde hace un mes aproximadamente tras solicitud del presidente Gustavo Petro.

Lo hizo este jueves, 11 de diciembre, en una conferencia de prensa en la Casa de Nariño.

Una de las denuncias que realizó es que las metas planeadas para 2025 solo llegaron al 47 % de cumplimiento. Y habló de los recursos del fenómeno de La Niña entre 2010-2011.

“Del total de $ 8,3 billones asignados desde la creación del Fondo para la reconstrucción de infraestructura, se ha pagado $ 7,6 billones, lo que equivale a una ejecución histórica del 90 %. No obstante, la alerta reside en la gestión reciente: en 2024 el Ministerio de Hacienda castigó la no ejecución del Fondo solicitando el reintegro de casi $ 200 mil millones, y para 2025, solo se ha ejecutado el 47 % de las metas programadas, existiendo el riesgo de reintegro de $ 378 mil millones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por falta de gestión”, manifestó.

Angie Rodríguez. Directora del DAPRE. Bogotá Octubre 8 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

También habló de La Mojana, una de las obras a las que Gustavo Petro le ha puesto la lupa. “Este tema es crítico”, enfatizó.

“Por primera vez un Gobierno nacional, en cabeza del presidente, Gustavo Petro, destina recursos por $ 1,1 billones para resolver los problemas de desconexión hídrica en La Mojana. A pesar de este esfuerzo, por deficiencias en gestión administrativa, a la fecha se tiene una mínima ejecución de tan solo el 3 % (pagados $ 30 mil millones) y se encuentra en riesgo de pérdida de aproximadamente $ 235 mil millones”, denunció. La cifra —según ella— “es escalofriante. La manifiesto con profundo dolor”.

La baja ejecución de los proyectos del fenómeno de La Niña y La Mojana —según Rodríguez— están generando un riesgo de pérdida por reintegro al Ministerio de Hacienda de casi $ 800 mil millones, “lo cual no se compadece ante el compromiso del Gobierno nacional con el pueblo colombiano”.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y exgerente del Fondo Adaptación. | Foto: GUILLERMO TORRES

A su juicio, el Fondo Adaptación debería contar ya con los estudios y diseños de la solución estructural e incluso tener la mitad de las obras ejecutadas. Sin embargo, “la entidad se encuentra apenas preparando una solución conceptual. La licitación para la consultoría de $ 54 mil millones para los estudios y diseños de la solución integral fue declarada desierta a finales de 2024, para lo cual el Fondo Adaptación asumió la preinversión con contrataciones menores, careciendo de las capacidades para gestionarla autónomamente, generando un riesgo inminente en la calidad y la garantía en las posibles intervenciones que se deben realizar”.

Rodríguez también encontró deficiencias en proyectos y obras inconclusas del fenómeno de La Niña de 2010-2011. “Presenta un panorama de ineficiencia y paralización: proyectos judicializados e inconclusos. El Fondo Adaptación tiene actualmente 181 procesos judiciales en curso, con unas pretensiones de $ 1,2 billones. De estos, 21 intervenciones están en el listado de obras inconclusas bajo monitoreo de la Contraloría General de la República (CGR) y 40 más están en proceso de ingreso”.

El presidente Gustavo Petro, el 4 de diciembre de 2025, en Bogotá. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Y se refirió a las irregularidades detectadas en varios de los proyectos adelantados por el Fondo Adaptación: “Existe un mayor avance financiero que físico, lo que implica que se pagó más dinero de lo que se construyó. La inversión se priorizó en obras que resultaron no funcionales (como el Centro de Salud en La Tola, Nariño, y las Urbanizaciones Brisas del Pacífico, Guapi- Cauca, y La Morenita, Toledo-Norte de Santander), quedando inconclusas o sin condiciones mínimas de habitabilidad, como la falta de servicios públicos o acabados. La mayoría de los contratos asociados a estas obras se encuentran en liquidación judicial o con demandas en curso por incumplimiento”.

En su conferencia de prensa, la directora del Dapre habló de unas obras “cuestionables”, incluso realizadas en el Gobierno Petro.

Según Rodríguez, la obra “tiene riesgo de colapso financiero, al haber destinado el 14 % del contrato en costos de administración, porcentaje elevado para el mercado”.

Otro proyecto es el de investigación hidrodinámica: “Bajo la gerencia de Carlos Carillo, en lugar de contratar la consultoría de diseños de la intervención, se contrató de forma directa a pesar de la alerta emitida por la oficina de control interno un convenio por un valor de $ 17,5 mil millones de insumos básicos con la firma cuatro conceptos, empresa que ya había tenido vínculos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”.