La directora del Dapre, Angie Rodríguez, ¿tiene matrícula condicional con Petro? Estas son las tensiones entre ella y el presidente que la tienen en la cuerda floja

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, se mantiene en su cargo, pese al chaparrón que enfrentó esta semana y que la mantuvo virtualmente por fuera del computador de la Casa de Nariño. Ni siquiera ella sabe hasta cuándo permanecerá en el despacho contiguo a la oficina presidencial, porque las tensiones con el jefe de Estado, aunque disminuyeron, siguen latentes.

El presidente –quien la sacó del Ministerio de Salud y la llevó a su equipo en febrero de 2025 tras la renuncia de Jorge Rojas a la dirección del Dapre después de solo siete días en el cargo– estalló en cólera contra su funcionaria de 33 años el fin de semana pasado.

La razón no es para menos: desde hace dos meses le había dado la orden de publicar en la página de la Presidencia la hoja de vida de José Alexis Mahecha como secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), y ella no lo hizo. Desobedeció al presidente, y él, visiblemente molesto, le recordó quién era.

El regaño fue contundente. Mientras la politóloga insistía en que solo buscaba protegerlo –considera que José Alexis Mahecha tuvo un pasado polémico en su paso por el Dapre, y ahora, en su nuevo cargo, tendrá acceso a información sensible y control sobre entidades como la Dian y Coljuegos–, Petro le recordó que el presidente era él y no ella. Horas después, le pidió la renuncia.

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, denunció que la casa de sus padres fue vandalizada. Reveló los videos en los que se confirma lo ocurrido. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Petro no es el mismo con Rodríguez. Responde los mensajes de WhatsApp que le escribe su directora del Dapre, pero con un tono distante. Tiene mala actitud hacia ella. Todo le molesta. Todo lo irrita, le narró a SEMANA una persona del anillo cercano al jefe de Estado.

El presidente le pidió dimitir, pero hasta el cierre de esta edición seguía al frente. ¿Quién intercedió? La respuesta es incierta, pero no se descarta que sea la mezcla del ministro Armando Benedetti, su gran aliado, y las denuncias que ella hizo de su vivienda vandalizada el 21 de noviembre de 2025 a las dos de la madrugada.

La abogada Letty Rosmira Leal Maldonado –quien sonó para reemplazar a Rodríguez– sigue calentando en la banca en espera del pitazo definitivo para su ingreso a la cancha. Pero Petro aún no está convencido del reemplazo de Rodríguez y, al menos hasta el cierre de esta edición, ha preferido no tomar una decisión.

Este jueves, en medio del ruido de su salida del Dapre, Angie Rodríguez repartió buñuelos a sus más cercanos colaboradores. El viernes en la mañana se reunió con sus asesores para estructurar el balance de gestión que le entregará al presidente la próxima semana. Y en la tarde acompañó al jefe de Estado a San Agustín, Huila. “Ratificada en su cargo”, reportó la oficina de comunicaciones del Dapre.

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir. | Foto: DAPRE

Sin embargo, el sinsabor persiste porque al rompecabezas de la tensión entre Petro y Rodríguez le falta un pedazo, coinciden distintos sectores políticos. El país conoció que la crisis estalló por cuenta del nombramiento de Mahecha, pero no se descarta algo más de fondo que haya generado el distanciamiento del presidente.

Opositores han pedido ponerle la lupa al Fondo Adaptación, que gerencia Angie Rodríguez desde el 4 de noviembre de 2025 y que, según ellos, se ha convertido en una entidad al servicio de la burocracia.

Ese despacho, que tiene un presupuesto por encima de los 600.000 millones de pesos al año, hoy es manejado bajo la sombra por el ministro del Interior, Armando Benedetti, aliado y escudero de Rodríguez en la Casa de Nariño. En los últimos meses, el Fondo Adaptación fue señalado como fuente burocrática de la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI), aunque ella lo ha negado.

Johan Steven Londoño –su yerno– fue nombrado subgerente en medio del debate álgido de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, a la que ella pertenece. Hace dos semanas salió del cargo y se desconoce si obedece a la retaliación del Gobierno contra la senadora y al estancamiento de la iniciativa en el Legislativo.

Imágenes de la casa de Rodríguez. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Por su parte, Katherine Rojas Montenegro –cercana al clan Torres, aliados de Benedetti– llegó en septiembre de 2025 como gerente del Fondo Adaptación y desplazó al actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien estaba al frente de la entidad. Ella –cuyo esposo es Tito Lorenzo Lovo Carretero, subdirector técnico del Ministerio del Interior– duró mes y medio en el puesto.

Tras la salida de Rojas Montenegro, aterrizó en encargo Angie Rodríguez, quien ha tenido que sortear su tiempo entre manejar la agenda de Gustavo Petro, liderar administrativamente la Presidencia y dedicarle tiempo al Fondo Adaptación. ¿A qué horas lo hace? ¿Y tienen los rumores sobre presuntas movidas burocráticas algo que ver con la molestia del presidente? Por ahora, la respuesta sigue en el aire.

La directora del Dapre informó a través de un video que la casa de sus papás, ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá, fue vandalizada. Cinco hombres encapuchados ingresaron por el tercer piso y “destruyeron” el interior de la vivienda. En su relato advirtió que se llevaron una bolsa azul con documentos personales “que podrían ser utilizados para montajes”. Y añadió: “Estarían en la búsqueda de documentos o elementos relacionados con mis funciones en los cargos en los que he sido designada por el presidente Petro, entre ellos la gerencia del Fondo Adaptación”.

¿A qué documentos se refería? ¿Por qué guardaba esos papeles en su vivienda? Si el Fondo Adaptación es una entidad pública y está obligado a divulgar todos sus documentos en su página web, ¿qué hacían algunos de ellos guardados en la vivienda de los padres de la gerente encargada? Angie Rodríguez no volvió a hablar con la prensa y lo hará hasta después de que presente su balance de gestión.

Angie Rodríguez, directora del Dapre denunció el allanamiento de la casa. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / Suministrado a Semana

Una pelea perdida

Volviendo a la pelea que Rodríguez libró con Mahecha y que casi le cuesta la dirección del Dapre, ella terminó perdiendo y sometiéndose a un desgaste innecesario. Ese nombramiento seguirá adelante, pero terminó por abrir nuevos interrogantes: ¿cuál es el interés de Petro de nombrar a Mahecha, pese a las advertencias de Rodríguez? ¿Por qué no escuchó el presidente a la directora del Dapre, quien le informó que él la había perseguido y le había hecho montajes cuando trabajó a su lado en el Dapre? ¿Petro quiso darle a su subalterna una lección de obediencia o hay otro tipo de interés?

En la hoja de vida que la página web de Presidencia publicó sobre Mahecha, figura que fue “director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”, entre 2004 y 2009, en el Gobierno de Álvaro Uribe. No obstante, se sabe que en realidad fue director seccional de Santander y Quindío.

Trabajó para Jorge Noguera, condenado por nexos con los paramilitares, María del Pilar Hurtado, condenada por las chuzadas, y el exdirector Andrés Peñate, hoy con procesos pendientes. El propio Mahecha fue investigado por la Justicia en el escándalo de las chuzadas, pero no fue hallado responsable.

SEMANA habló con una persona que lo conoció en la época del DAS y lo describió como un funcionario “déspota”, “de malos tratos con sus subalternos”, pero “eficaz en sus labores”.

Angie Rodríguez, directora del DAPRE, ha estado en medio de las disputas políticas. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

José Alexis Mahecha –quien fue oficial de la Policía– llegó al Dapre porque, tras trabajar en el Gobierno de Uribe, terminó de aliado político del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando fue alcalde de Ibagué en 2017, y lo nombró secretario de despacho.

En el Gobierno Petro, Jaramillo, amigo personal de Angie Rodríguez, lo recomendó en el Dapre y ocupó la dirección encargada, la Subdirección y la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad. Y allí terminó protagonizando una batalla campal con la hoy directora. En los pasillos de la Casa de Nariño hablan de montajes y jugadas bajo la mesa por parte de él.