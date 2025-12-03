A través de la cuenta oficial de Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la saliente directora Angie Rodríguez, por medio de un video, reveló detalles del extraño hecho, en el que varias personas violentaron su vivienda en Bogotá.

En uno de los apartes de ese material, la mano derecha del presidente Gustavo Petro se desahogó y puso de presente que al parecer se habría fraguado un complot para sacarla de la Casa de Nariño.

“Tengo conocimiento de que presuntamente se reunieron personas para sacarme de la Presidencia de la República. Al ministro de Defensa Pedro Sánchez compañero de gabinete, y al director de la Policía General, general William Rincón Zambrano, les solicito que mi seguridad permanezca siendo la que tengo hasta el momento, incluidos los policías que me acompañan y los vehículos que tengo asignados, y teniendo en cuenta los hechos ocurridos, solicito seguridad para mis padres y para mi hijo”, expresó en el video.

La directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez, reveló detalles del ingreso de cinco hombres que violentaron su vivienda: “No fue delincuencia común”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XSwV3lSL61 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2025

Además, afirmó sobre los hechos en los que varios sujetos ingresaron a su vivienda: “Quiero agradecer a los diferentes sectores políticos, judiciales, medios de comunicación y en general muchas personas del pueblo que me han manifestado su solidaridad en estos momentos tan difíciles”.

“Saldremos más fuertes porque yo soy una mujer hecha a pulso, como la mayoría de los colombianos, y yo no tengo nada que esconder. Reitero mi compromiso, agradecimiento y lealtad con el presidente de la República, Gustavo Petro. Y agradezco y reitero mi compromiso con el pueblo colombiano, como dice el Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo Dios me hace vivir confiada”, anotó.

Así quedó la vivienda de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, tras ser vandalizada. | Foto: Cortesía.

Sumado a ello, relató que el pasado viernes 21 de noviembre a su casa familiar, que se encontraba sola, ingresaron cinco hombres de civil: “Entraron a mi vivienda ubicada en el barrio Los Molinos de la localidad Rafael Uribe, en Bogotá”.

“Ingresaron a las 2:05 de la mañana por la fachada a través de la terraza del tercer piso, como evidencian los videos aportados por cámaras de seguridad, y se mantuvieron dentro hasta más de las 3 de la mañana. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia” subrayó.

También manifestó la saliente directora del Dapre: “Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder, solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”.