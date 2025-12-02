Suscribirse

Política

Angie Rodríguez sale del Dapre: el presidente Gustavo Petro le pidió su renuncia tras oponerse a un nombramiento

La funcionaria tuvo diferencias con el mandatario por un nombramiento.

Nicolás Méndez Galvis

Periodista Semana

2 de diciembre de 2025, 11:25 p. m.
Angie Rodríguez
Angie Rodríguez sale de la dirección del Dapre.

Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y considerada la mano derecha del presidente Gustavo Petro desde hace varios meses, saldrá de ese cargo y dejará de estar en la Casa de Nariño, así lo confirmó SEMANA con fuentes del palacio presidencial.

La decisión se tomó a puerta cerrada en el despacho del mandatario. Allí estaban varias de las cabezas del Gobierno. Según fuentes enteradas de ese hecho, ya estaría listo el decreto.

La salida de Rodríguez se da luego de que esta revista revelara en las últimas horas la tensión que se generó entre el mandatario y la alta funcionaria del Gobierno, luego de que ella se opusiera al nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

Angie Rodríguez
Rodríguez fue durante meses la mano derecha del presidente Petro. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

Se trata de una entidad del Estado que vigila, entre otras, a Coljuegos, envuelta en otra polémica porque, según reveló la congresista Katherine Miranda, de la Alianza Verde, tras un derecho de petición que le respondió el MinTIC, esa entidad en cabeza de Marco Emilio Hincapié, bloqueó al medio sueco Expressen, que ha revelado detalles de la vida de la primera dama Verónica Alcocer en Estocolmo.

Mahecha fue director administrativo y financiero del Dapre junto a Rodríguez, sin embargo, habría salido por diferencias con la directora, al punto de que Rodríguez perdió su confianza en él.

Petro se impuso y, a pesar de los reclamos de la directora del Dapre con el nombramiento de Mahecha, el presidente aclaró que se trataba de una orden presidencial y así procedió. La hoja de vida del funcionario fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia este 2 de diciembre.

Rodríguez, quien durante meses fue la mano derecha del presidente Petro, dejará de serlo.

Angie Rodríguez
Rodríguez se opuso a un nombramiento solicitado por el presidente. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

La directora del Dapre llegó en febrero de 2025 a la Casa de Nariño. Venía de trabajar con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Aunque en ese momento era poco conocida en el ámbito político, poco a poco fue ganando reconocimiento gracias al respaldo de Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la destacó como una funcionaria comprometida. De hecho, a Rodríguez varios ministros le destacaron su gestión y entrega.

Angie Rodríguez llegó a ese cargo luego de la salida de la excanciller Laura Sarabia de la Casa de Nariño. Por eso, muchos la vieron en ese momento como esa figura que le ayudaba al presidente Petro con temas relacionados con su agenda y todos los trámites administrativos necesarios en el palacio presidencial.

Angie RodríguezGustavo Petropresidencia

Noticias Destacadas

