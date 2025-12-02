Gobierno Petro aclara por qué se bloqueó a Expressen, el diario que reveló detalles de la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo

El Gobierno Petro entregó las razones por las cuales se bloqueó el sitio web de Expressen, el diario sueco que reveló detalles de la vida que lleva Verónica Alcocer en Estocolmo. Hay revuelo político en Colombia y denuncias de supuesta censura a la prensa.

La queja fue expuesta este martes por la representante a la Cámara, Catherine Miranda: “El MinTic confirmó que la página Expressen, donde se publicaron informes sobre Verónica Alcocer, fue bloqueada. Pero la evidencia muestra que sí estaba disponible y solo dejó de abrir después de esas publicaciones”.

Ante el escándalo, Coljuegos contó que las restricciones sobre el sitio web se impusieron desde 2021, bajo la administración de Iván Duque, por la promoción de apuestas no autorizadas en el territorio nacional.

Esa decisión se tomó conforme a la siguiente norma: “Los administradores del monopolio, las autoridades de inspección, vigilancia y control, las autoridades de policía y la Policía Nacional podrán hacer monitoreo a los canales, entidades financieras, páginas de internet y medios que de cualquier forma sirvan a la explotación, operación, venta, pago, publicidad o comercialización de juegos de suerte y azar no autorizados, y ordenar las alertas y bloqueos correspondientes”.

Información publicada por el diario Expressen generó revuelo en Colombia y dudas sobre el supuesto bloqueo. | Foto: COLPRENSA

Coljuegos agregó que no cuenta con información oficial que confirme si el medio de comunicación sueco opera bajo otros dominios distintos al aquí referido.

“Asimismo, se precisa que, aunque el portal permanece registrado dentro del listado de más de 34.100 sitios denunciados, su bloqueo solo se encuentra activo por parte de los Prestadores de Servicios de Internet (PSI) Hughesnet, Movistar y Tigo”, se lee en un comunicado de prensa.

También se pronunció el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que indicó que no tiene competencia para bloquear contenidos en internet.

Frente a Expressen, se afirmó: “Tras la revisión técnica y administrativa realizada por el Ministerio, se confirma que entre el 14 y el 19 de noviembre de 2025 la entidad no emitió, ni recibió, ni ejecutó instrucción alguna relacionada con el dominio Expressen.se. Este dominio figura en la lista de plataformas de juegos de azar, en ejercicio de sus competencias exclusivas”.

Polémica por bloqueo de Expressen en Colombia. | Foto: Getty Images