Gobierno Petro confirmó que fue bloqueada la página de Expressen, que reveló la vida de lujos de Verónica Alcocer en Suecia: “Censura”

Varias personas habían denunciado que no pudieron ingresar a la página después de que estallara el escándalo.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 12:48 p. m.
Veronica Alcocer,
Verónica Alcocer | Foto: Getty Images

La congresista Katherine Miranda denunció una supuesta censura que se estaría haciendo contra la página de Expressen, el medio de comunicación que destapó el escándalo por la supuesta vida de lujos de Verónica Alcocer en Suecia.

El portal funcionaba con normalidad en Colombia y por eso muchos pudieron ingresar a leer la nota que hablaba sobre la primera dama. Sin embargo, poco después de que la polémica estallara, muchos aseguraron que ya no podían ingresar a la página, lo que desató un verdadero misterio.

Por ello, la representante a la Cámara radicó un derecho de petición ante el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (MinTIC) exigiendo explicaciones sobre lo que había pasado. Finalmente, la cartera respondió y confirmó que el portal fue bloqueado.

Katherine Miranda representante de la Alianza Verde Bogota febrero 19 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El dominio Expressen.se aparece incluido en el listado único de sitios a bloquear por Coljuegos EICE el 31 de octubre de 2025″, señaló.

Además, la cartera precisó que este tipo de decisiones no son de su competencia, sino que obedecen solamente a Coljuegos. El bloqueo se llevó a cabo porque este sitio, al parecer, fue incluido en la categoría de apuestas ilícitas.

Contexto: Diario ‘Expressen’ revela video de Verónica Alcocer de compras en Estocolmo, junto al polémico empresario catalán Manuel Grau

Incluso, MinTIC sostuvo que no conoce con especificación las razones de esto y que no sabe nada del portal del diario sueco.

Ante esto, Katherine Miranda no dudó en asegurar que podría tratarse de una censura por parte del Gobierno del presidente Petro. “Las incongruencias son evidentes”, señaló.

“¿Cómo pudo estar disponible durante las publicaciones críticas y solo después quedar inaccesible, si según el Gobierno el bloqueo existía casi 15 días antes de la publicación?”, se preguntó.

Por lo mismo, la congresista fue certera al advertir que se necesita una aclaración inmediata y detallada sobre qué fue lo que ocurrió. Incluso, le pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación para determinar si hubo uso indebido de las facultades de bloqueo.

Contexto: Verónica Alcocer y su vida de rica en Suecia: revelan el listado de personalidades con los que se ha codeado

En una democracia, la prensa no se censura ni se persigue, y todos los colombianos tenemos derecho a acceder libremente a la información”, apuntó.

En ese sentido, Miranda indicó que es necesario saber si la página de Expressen es la única que está bloqueada o hay otros medios que tienen la misma situación.

“Es absolutamente grave que en este Gobierno se esté censurando a la prensa”, concluyó.

De esta manera, un nuevo capítulo se suma al ya sonado escándalo que tiene en el ojo del huracán a Verónica Alcocer y al Ejecutivo de Petro.

