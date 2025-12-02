La congresista Katherine Miranda denunció una supuesta censura que se estaría haciendo contra la página de Expressen, el medio de comunicación que destapó el escándalo por la supuesta vida de lujos de Verónica Alcocer en Suecia.

El portal funcionaba con normalidad en Colombia y por eso muchos pudieron ingresar a leer la nota que hablaba sobre la primera dama. Sin embargo, poco después de que la polémica estallara, muchos aseguraron que ya no podían ingresar a la página, lo que desató un verdadero misterio.

Por ello, la representante a la Cámara radicó un derecho de petición ante el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (MinTIC) exigiendo explicaciones sobre lo que había pasado. Finalmente, la cartera respondió y confirmó que el portal fue bloqueado.

Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“El dominio Expressen.se aparece incluido en el listado único de sitios a bloquear por Coljuegos EICE el 31 de octubre de 2025″, señaló.

Además, la cartera precisó que este tipo de decisiones no son de su competencia, sino que obedecen solamente a Coljuegos. El bloqueo se llevó a cabo porque este sitio, al parecer, fue incluido en la categoría de apuestas ilícitas.

Incluso, MinTIC sostuvo que no conoce con especificación las razones de esto y que no sabe nada del portal del diario sueco.

Ante esto, Katherine Miranda no dudó en asegurar que podría tratarse de una censura por parte del Gobierno del presidente Petro. “Las incongruencias son evidentes”, señaló.

“¿Cómo pudo estar disponible durante las publicaciones críticas y solo después quedar inaccesible, si según el Gobierno el bloqueo existía casi 15 días antes de la publicación?”, se preguntó.

Por lo mismo, la congresista fue certera al advertir que se necesita una aclaración inmediata y detallada sobre qué fue lo que ocurrió. Incluso, le pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación para determinar si hubo uso indebido de las facultades de bloqueo.

“En una democracia, la prensa no se censura ni se persigue, y todos los colombianos tenemos derecho a acceder libremente a la información”, apuntó.

En ese sentido, Miranda indicó que es necesario saber si la página de Expressen es la única que está bloqueada o hay otros medios que tienen la misma situación.

“Es absolutamente grave que en este Gobierno se esté censurando a la prensa”, concluyó.