La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, prendió el ventilador con el director de SEMANA, Yesid Lancheros.

Reveló detalles inéditos de las tensiones al interior de la Casa de Nariño, la guerra sucia por el poder, los negocios y las explosivas denuncias entre unos y otros funcionarios.

Durante hora y media de entrevista, Rodríguez habló con contundencia sobre el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, a quien señaló de tener un “espía” que la siguió y le entregó información sensible sobre ella.

Sobre Juliana Guerrero destacó que le decía que tenía cercanía con el ELN y que su poder es tan grande en el palacio presidencial, que maneja los hilos del poder en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de la Igualdad, entre otras entidades del Estado. Entregó nombres y las movidas de la joven activista a quien Gustavo Petro defiende a capa y espada.

Angie Rodríguez. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Durante la conversación entre Rodríguez y Lancheros, varios silencios fueron protagonistas, entre ellos, cuando el director de SEMANA le preguntó si el presidente Petro era conocedor de todas las denuncias que ella había revelado en este medio.

“(Silencio) No quiero profundizar”, respondió Angie Rodríguez.

Lancheros también le indagó a la exdirectora del Dapre y hoy gerente del Fondo Adaptación si tenía alguna opinión sobre Wilmar Mejía, director de la Uiaf y exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y ella respondió entre risas: “Ay, Dios mío, sí yo sé quién es. Nunca me inspiró confianza. No me parecía”.

Angie Rodríguez. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

¿Por qué?, insistió el director de SEMANA.

“No quiero entrar en muchos detalles, pero no, nunca me inspiró confianza”, añadió ella.

Se desconoce con exactitud qué información tiene Angie Rodríguez sobre Wilmar Mejía, pero sin duda lo conoce y tiene secretos. Recordemos que él, pese a estar involucrado en un escándalo porque, supuestamente, era el infiltrado de alias Calarcá Córdoba con la DNI, el presidente Gustavo Petro lo retiró de su cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia, pero lo premió con la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Wilmar Mejía y el presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Presidencia

“Quiero dejar ese tema ahí porque, reitero, yo acá, en SEMANA, he contado una mínima parte y también temo por mi vida”, expresó Rodríguez.

Yesid Lancheros también le preguntó qué opinaba sobre la primera dama, Verónica Alcocer. Ella prefirió no entregar información, pero a juzgar por sus expresiones, conoce bien a la esposa del presidente Gustavo Petro.

“En el momento no quiero hablar”, afirmó.

Aunque Lancheros insistió, Rodríguez reiteró: “En el momento no quiero hablar”.

Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral. Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia

Sin embargo, sí se refirió a la exdirectora del Dapre Laura Sarabia, de quien dijo que le hizo mucho daño al proyecto político de la izquierda y aisló al presidente Gustavo Petro. “Con ella siempre tuve una relación supremamente tensa. Nunca nos entendimos, incluso hasta el final, pero pues dije: ‘Ay, Dios mío, tener que lidiar con ella, muy complicado’, pero no quiero entrar en detalles en este momento. Ella no nos representaba. Mire todos los escándalos a su alrededor”, dijo.