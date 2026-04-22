Abelardo de la Espriella reaccionó a las revelaciones de Angie Rodríguez en SEMANA: “el gobierno Petro funciona como una banda criminal”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó con dureza a las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, publicadas en SEMANA, en las que la exfuncionaria expone presuntas irregularidades dentro del Gobierno.
A través de su cuenta de X, De la Espriella aseguró que las denuncias “describen lo que el país ya sospechaba” y lanzó fuertes acusaciones contra la administración del presidente Gustavo Petro.
“El gobierno Petro funciona como una banda criminal, sin escrúpulos y sin ningún interés por resolver los problemas del país”, escribió el aspirante, elevando el tono de las reveladoras declaraciones de Rodríguez.
Las denuncias de Angie Rodríguez en Semana describen lo que el país ya sospechaba.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 22, 2026
El gobierno Petro funciona como una banda criminal, sin escrúpulos y sin ningún interés por resolver los problemas del país.
Llegaré a destapar todas sus porquerías. ¡Los haré pagar!
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El pronunciamiento no se detuvo allí. El candidato también prometió, en caso de llegar al poder, impulsar investigaciones para esclarecer los hechos revelados por Rodríguez. “Llegaré a destapar todas sus porquerías. ¡Los haré pagar!”, afirmó.
La funcionaria aseguró que “en la Casa de Nariño hay un juego por el poder y el dinero. Eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo”.
La gerente del Fondo Adaptación reveló con nombre propio quiénes están en una campaña de odio contra ella. Comenzó por Carlos Carrillo, de quien dijo “tenía, o tiene, un espía al interior de la entidad, un funcionario que yo tenía en el Dapre y me lo llevé al Fondo Adaptación. Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder traficar, presuntamente, la información”.
“Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, reveló.
Y contó cómo un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el presidente le llegó un mensaje de un número desconocido en el que le informaron: “‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé, y lo que encuentro es realmente escalofriante”.