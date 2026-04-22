Abelardo de la Espriella reaccionó a las revelaciones de Angie Rodríguez en SEMANA: “el gobierno Petro funciona como una banda criminal”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó con dureza a las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, publicadas en SEMANA, en las que la exfuncionaria expone presuntas irregularidades dentro del Gobierno.

Angie Rodríguez: 10 revelaciones explosivas sobre “delirio, poder y plata” en la Casa de Nariño. “Los tiene enceguecidos”

A través de su cuenta de X, De la Espriella aseguró que las denuncias “describen lo que el país ya sospechaba” y lanzó fuertes acusaciones contra la administración del presidente Gustavo Petro.

“El gobierno Petro funciona como una banda criminal, sin escrúpulos y sin ningún interés por resolver los problemas del país”, escribió el aspirante, elevando el tono de las reveladoras declaraciones de Rodríguez.

Exclusivo: esta es la explosiva denuncia que interpuso Angie Rodríguez por extorsión en el propio Gobierno Petro. “50 de los grandes”

El pronunciamiento no se detuvo allí. El candidato también prometió, en caso de llegar al poder, impulsar investigaciones para esclarecer los hechos revelados por Rodríguez. “Llegaré a destapar todas sus porquerías. ¡Los haré pagar!”, afirmó.

La funcionaria aseguró que “en la Casa de Nariño hay un juego por el poder y el dinero. Eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo”.

Explosiva entrevista de Angie Rodríguez, exmano derecha de Gustavo Petro, con SEMANA: destapa presuntas irregularidades en el Gobierno

Angie Rodríguez Carlos Carrillo Juliana Guerrero Gustavo Petro Foto: SEMANA

La gerente del Fondo Adaptación reveló con nombre propio quiénes están en una campaña de odio contra ella. Comenzó por Carlos Carrillo, de quien dijo “tenía, o tiene, un espía al interior de la entidad, un funcionario que yo tenía en el Dapre y me lo llevé al Fondo Adaptación. Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder traficar, presuntamente, la información”.

“Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, reveló.

Angie Rodríguez y Carlos Carrillo. Foto: Semana.

Y contó cómo un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el presidente le llegó un mensaje de un número desconocido en el que le informaron: “‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé, y lo que encuentro es realmente escalofriante”.