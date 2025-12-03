El misterioso mensaje que publicó Gustavo Petro en desconocida cuenta de red social: “Inundar la Casa Blanca”

En medio de un fuerte choque que vienen protagonizando el presidente de la República, Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dejado a Colombia en una crisis diplomática, el mandatario colombiano publicó un enigmático mensaje.

Lo hizo a través de una desconocida cuenta que tiene el presidente Petro y que muy pocas personas conocían, un canal de WhatsApp y desde esa plataforma, publicó un mensaje en el que compartió un link sobre una “compaña mundial” que busca que lo saquen de la lista Clinton.

“Inician campaña mundial Colombia Libre. Pronuncie la frase Colombia libre y firme la solicitud. Que el mundo inunde la Casa Blanca”, dice el mensaje.

Pantallazo al canal de WhatsApp del presidente Gustavo Petro | Foto: Pantallazo al canal de WhatsApp del presidente Gustavo Petro

Y es que la molestia de Gustavo Petro por su ingreso a la lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sido evidente. Esta semana el mandatario colombiano se desahogó con un fuerte mensaje.

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Presidencia/AP

“Haber dejado que metieran en la lista Ofac (lista Clinton) al presidente del país que lo acoge y que le dio la mano, es preocupante”, afirmó Gustavo Petro en su cuenta personal de X.

Y agregó: “No logró que su presidente conociera los datos reales de nuestra lucha contra el narcotráfico ni nuestra historia”.

Mientras emborrachen mucho al enviado especial de los EEUU en las fincas de Rionegro, en haciendas con aguardiente y con caballos de paso fino no podrá contrale a su presidente Trump que la acumulación de capital se hizo en Colombia con sangre de la gente trabajadora.



Para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

“Dejó que engañaran a su presidente los mismos narcoterroristas de Colombia. ¡Que mal! para los EE. UU. y para Colombia. Por eso terminan cometiendo errores donde se derraman litros de sangre humana”, indicó Petro.

También aseguró: “No lloro por eso, a pesar del enorme daño que han hecho a mi familia, muy irreparable, pero un socialista sabe vivir sin el mercado”.

“He sido socialista de bolsillo roto, como en la bella película del neoyorquino Bernardo Bertoluci: Novecento, censurada por todas partes”, puntualizó el mandatario colombiano.

Entre tanto y sobre la amenaza de Donald Trump, en la que advirtió que Colombia podría ser blanco de ataques terrestres para enfrentar organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el presidente Petro reaccionó aireadamente.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.”, dijo Petro.

“Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, expresó.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.



Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025