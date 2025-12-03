Suscribirse

Política

El misterioso mensaje que publicó Gustavo Petro en desconocida cuenta de red social: “Inundar la Casa Blanca”

Sigue creciendo la confrontación entre el presidente colombiano y el mandatario Donald Trump.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 5:51 p. m.
Gustavo Petro ONU Casa Blanca
Gustavo Petro pidió inundar la Casa Blanca para que salga de la lista Clinton. | Foto: Presidencia / Adobe Stock

En medio de un fuerte choque que vienen protagonizando el presidente de la República, Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dejado a Colombia en una crisis diplomática, el mandatario colombiano publicó un enigmático mensaje.

Lo hizo a través de una desconocida cuenta que tiene el presidente Petro y que muy pocas personas conocían, un canal de WhatsApp y desde esa plataforma, publicó un mensaje en el que compartió un link sobre una “compaña mundial” que busca que lo saquen de la lista Clinton.

Contexto: “Mentiroso”: le gritaron a Gustavo Petro en pleno evento público. Así reaccionó el presidente

“Inician campaña mundial Colombia Libre. Pronuncie la frase Colombia libre y firme la solicitud. Que el mundo inunde la Casa Blanca”, dice el mensaje.

Pantallazo al canal de WhatsApp del presidente Gustavo Petro
Pantallazo al canal de WhatsApp del presidente Gustavo Petro | Foto: Pantallazo al canal de WhatsApp del presidente Gustavo Petro

Y es que la molestia de Gustavo Petro por su ingreso a la lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sido evidente. Esta semana el mandatario colombiano se desahogó con un fuerte mensaje.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Presidencia/AP

“Haber dejado que metieran en la lista Ofac (lista Clinton) al presidente del país que lo acoge y que le dio la mano, es preocupante”, afirmó Gustavo Petro en su cuenta personal de X.

Y agregó: “No logró que su presidente conociera los datos reales de nuestra lucha contra el narcotráfico ni nuestra historia”.

“Dejó que engañaran a su presidente los mismos narcoterroristas de Colombia. ¡Que mal! para los EE. UU. y para Colombia. Por eso terminan cometiendo errores donde se derraman litros de sangre humana”, indicó Petro.

También aseguró: “No lloro por eso, a pesar del enorme daño que han hecho a mi familia, muy irreparable, pero un socialista sabe vivir sin el mercado”.

“He sido socialista de bolsillo roto, como en la bella película del neoyorquino Bernardo Bertoluci: Novecento, censurada por todas partes”, puntualizó el mandatario colombiano.

Entre tanto y sobre la amenaza de Donald Trump, en la que advirtió que Colombia podría ser blanco de ataques terrestres para enfrentar organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el presidente Petro reaccionó aireadamente.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.”, dijo Petro.

Contexto: A Gustavo Petro no le duran los directores del Dapre: con la salida de Angie Rodríguez terminará su gobierno con seis altos funcionarios

“Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, expresó.

Finalmente indicó: “Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dron capta en vivo el robo de una moto en la vía Panamericana y guía operativo que terminó con cinco vehículos recuperados

2. Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

3. Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

4. España se pronuncia sobre la intervención militar en Venezuela: “No atizaremos ningún fuego”

5. Confirman el gigante de Brasil que va por Sebastián Villa: pagaría 8 millones de dólares

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroCasa Blanca

Noticias Destacadas

A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño.

De “deje de burlarse de nosotros” a “mentiroso”: Gustavo Petro ha vivido momentos de tensión en varios eventos públicos

Redacción Semana
La campaña del Pacto Histórico es la única que, hasta ahora, cuenta con un candidato listo para las presidenciales. En la consulta se impuso Iván Cepeda, quien se ha convertido en favorito, según los sondeos.

CNE lanza salvavidas al Pacto Histórico y le permite inscribir candidatos; la Colombia Humana sigue por fuera

Redacción Semana
Gustavo Petro, Andrés Forero y Álvaro Uribe.

“Salió con un chorro de babas”: Presidencia no supo responder por polémico señalamiento de Gustavo Petro contra cuñado de Álvaro Uribe

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.