La directora saliente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, denunció durante las últimas horas que cinco hombres violentaron la residencia de sus padres, ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

“Hoy, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y secretaria general de la Presidencia de la República de Colombia, me permito denunciar que fui víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra la seguridad de mi familia y de la mía”, dijo Rodríguez.

Tras lo anterior, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, no guardó silencio y se pronunció a través de su cuenta en X.