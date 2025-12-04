Suscribirse

María José Pizarro no guardó silencio tras robo a la casa familiar de Angie Rodríguez

La senadora del Pacto Histórico se pronunció a través de su cuenta en X.

Redacción Confidenciales
4 de diciembre de 2025, 2:42 p. m.
De izquierda a derecha: María José Pizarro y Angie Rodríguez. | Foto: Colprensa y SEMANA

La directora saliente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, denunció durante las últimas horas que cinco hombres violentaron la residencia de sus padres, ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

“Hoy, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y secretaria general de la Presidencia de la República de Colombia, me permito denunciar que fui víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra la seguridad de mi familia y de la mía”, dijo Rodríguez.

Tras lo anterior, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, no guardó silencio y se pronunció a través de su cuenta en X.

“Toda mi solidaridad con Angie Rodríguez; es inaceptable e impresentable que haya quienes crean en el amedrentamiento y las amenazas como práctica política. Un llamado a las autoridades a esclarecer los hechos cuanto antes y al resguardo y protección de su familia”, dijo Pizarro.

