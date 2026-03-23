Gobierno y líderes del Pacto Histórico se refieren a la responsabilidad de la Segunda Marquetalia en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Nueve meses después del ataque sicarial que cegó la vida del senador Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial del Centro Democrático, se empezaron a responder algunas preguntas sobre la autoría de este magnicidio. El exmiliciano y exconvicto Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, aceptó su participación en el crimen y confesó que el crimen fue ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc.

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Su testimonio, que fue revelado en primicia por SEMANA, desató una ola de mensajes de copartidarios de Uribe Turbay, quienes señalaron que el hecho es gravísimo y lo vincularon con la política de “Paz Total”. Asimismo, sostuvieron que el Gobierno de Gustavo Petro debe responder políticamente por haber negociado o mantenido canales con ese grupo.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, quien expresó su rechazo frente al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien señaló de haber promovido la fuga de Iván Márquez y Jesús Santrich, exlíderes de las Farc y fundadores de la Segunda Marquetalia, tras abandonar el proceso de paz.

De igual forma, Daniel Briceño, representante electo a la Cámara, recordó a través de su cuenta en X que alias el Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia, que habría sido quien ordenó ejecutar el magnicidio a alias El Viejo, fue nombrado por el Gobierno actual como gestor de paz en el marco de las negociaciones que esa guerrilla adelantó con el Gobierno. El entrante congresista concluyó que “la paz total asesinó a Miguel”.

La confesión de Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, es demoledora. Fue el enlace entre la Segunda Marquetalia y la oficina de sicarios de Élder José Arteaga, alias Chipi. Esta disidencia ordenó el crimen, según el testimonio. Foto: API

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, le lanzó una dura pulla a su contrincante en las elecciones, Iván Cepeda, asegurando que: “Los que mataron a Miguel Uribe tienen fotos abrazados con Cepeda”. Añadió que a Uribe Turbay lo mandaron a matar mientras negociaban la paz total con el candidato presidencial del Pacto Histórico. Igualmente, Miguel Uribe Londoño, padre del líder asesinado, le envió un mensaje a Gustavo Petro, asegurando que este había hostigado a su hijo “con su violencia verbal”.

Ante estas acusaciones, tanto el presidente Gustavo Petro como Iván Cepeda respondieron enfáticamente. El primer mandatario ha publicado varios trinos sobre el tema. En ellos ha asegurado que el Zarco Aldinever no tomaba acciones de manera independiente, sino que “actuaba bajo otras órdenes”. Agregó que la Segunda Marquetalia, al igual que la disidencia de Iván Mordisco y el Clan del Golfo, “estaban supeditados jerárquicamente a la junta nacional del narcotráfico de esmeralderos y, de ellos, Aldinaver recibió la orden de asesinar”, señaló.

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El jefe de Estado aseveró, además, que durante meses acusaron a su Gobierno del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, pero que ahora que hay una persona confesa, nadie ha rectificado. Posteriormente, planteó que el origen del fenómeno de la Segunda Marquetalia debe analizarse en el contexto del proceso de paz y su ruptura. “Si se quiere ir por el hilo conductor del asesinato del senador Miguel Uribe, se llega al entrampamiento de la paz”, reiteró.

El candidato Cepeda, por su parte, ha pedido prudencia y pruebas contundentes antes de sacar conclusiones. También insistió en que no se deben hacer acusaciones sin sustento y en que el caso no debe usarse políticamente. Luego de las revelaciones de SEMANA y de sus primeras reacciones, el actual senador del Pacto Histórico dijo que iba a hablar del tema en un mitin político que realizó en la tarde del sábado 21 de marzo al sur de Bogotá. Sin embargo, no lo hizo, aunque sí pidió defender y proteger al presidente Petro.

El 11 de agosto de 2025, tras luchar dos meses por su vida en cuidados intensivos, Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe. Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

De igual forma, María José Pizarro, jefa de debate del candidato presidencial Iván Cepeda, señaló que con acusaciones de este tipo comenzó el exterminio de la izquierda democrática en Colombia, “con montajes, señalamientos y estigmatización”.

Pizarro también se enfrascó en una discusión con Juan Manuel Galán y David Luna, miembros de la Gran Consulta, quienes se refirieron a las responsabilidades políticas por la muerte de Uribe Turbay. Les preguntó si era su forma de hacer campaña política y agregó: “Qué vergüenza, quienes solo saben recurrir al odio y a la violencia de las palabras. Hasta aquí les llegó su comprensión de lo que es la democracia”.