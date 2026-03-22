Miguel Uribe Londoño le responde a Gustavo Petro por la muerte de su hijo: “Usted hostigó a Miguel con su violencia verbal”

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño le respondió este domingo, 22 de marzo, al presidente de la República, Gustavo Petro, por las revelaciones que se conocieron en las últimas horas sobre los autores del crimen del entonces senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

La Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

De acuerdo con la información revelada por SEMANA sobre el testimonio rendido ante la Fiscalía por Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, condenado a 22 años de prisión por planear el crimen del entonces precandidato presidencial del Centro Democrático, el grupo que ordenó el atentado fue la Segunda Marquetalia.

A esto reaccionó el pasado sábado el presidente Gustavo Petro, quien ha sido blanco de señalamientos de un sector del país por su posible responsabilidad política en los hechos que terminaron con la vida del líder político, en medio de un atentado en un parque del occidente de Bogotá.

A través de su cuenta en X, el presidente Petro señaló: “Dijeron durante meses que el gobierno era el asesino del senador Miguel Turbay, ahora que hay una persona confesa, ¿dónde está la rectificación?”.

Ante esa publicación del jefe de Estado, el hoy candidato presidencial le respondió, señalándolo como el responsable político del magnicidio de Miguel Uribe Turbay por sus declaraciones contra él en reiteradas ocasiones.

“Presidente Petro, usted hostigó a Miguel con su violencia verbal, poniéndolo como carne de cañón para que lo asesinaran”, señaló con firmeza el aspirante a la presidencia de Colombia en un video publicado en X.

Este es alias Yako, de la Segunda Marquetalia, quien participó en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; estaría en Venezuela

Uribe Londoño aseguró que el Gobierno de Petro “no le dio protección” y, además, que “ha sido tolerante con el narcotráfico y los criminales, que beneficiados con su paz total utilizaron la Segunda Marquetalia para asesinar a Miguel”.

El líder político señaló que a los autores intelectuales hay “que seguirlos buscando dentro del poder en Colombia”, porque “no podemos seguir aceptando esta violencia. Por esto se necesitan las banderas de Miguel en la presidencia y yo me encargaré de llevarlas hasta el último día de mi vida”.

Uribe Londoño celebró este sábado la noticia por los avances del proceso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y pidió que se siga investigando hasta dar con los autores intelectuales del asesinato.

“Es muy importante que lleguemos a la verdad, que se haga justicia y que no haya impunidad”, manifestó el actual candidato a la Presidencia de Colombia.

En otro mensaje, Uribe Londoño se refirió a las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, condenado a 22 años de cárcel por el magnicidio de su hijo.

“Escuchar su frase pero ‘ya está hecho’ me retumba en la cabeza y me duele más mi corazón. Claro que Miguel era un gran líder e iba a sacar a este país del abismo en el que está”, señaló Uribe Londoño.