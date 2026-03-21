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Así reaccionó alias El Viejo tras ser condenado a 22 años de cárcel por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El hombre pasará muchos años en prisión luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad.

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Redacción Nación
21 de marzo de 2026, 8:29 a. m.
Alias El Viejo durante la audiencia de su condena.
Alias El Viejo durante la audiencia de su condena. Foto: Fiscalía

Poco a poco se ha ido esclareciendo el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y sus responsables están quedando tras las rejas, aunque todavía hacen falta los autores intelectuales.

Alias el Viejo, señalado determinador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, pagaría 22 años de cárcel

El más reciente condenado fue Simeón Pérez Marroquín, más conocido con el alias de El Viejo, y quien fue el encargado de ubicar la organización criminal que perpetró el ataque.

Además, también fue la persona que le entregó el arma de fuego al menor de edad que, posteriormente, le disparó en repetidas oportunidades a quien era en ese momento precandidato presidencial del Centro Democrático.

Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad, este hombre fue condenado a 22 años y tres meses de cárcel.

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Mientras que la juez leía su decisión de aceptar el acuerdo y describía la pena, alias El Viejo permaneció sentado, sin moverse en ningún momento en la silla en la que estaba y completamente solo en una habitación.

Con unas gafas y vistiendo lo que parecía ser una chaqueta de color gris, el sujeto simplemente miraba a la cámara atentamente, en ningún momento apartó su mirada de allí, aunque se le veía en una posición muy tranquila y relajada.

“Ya está hecho”, alias el Viejo fue condenado a 22 años de cárcel. Pidió perdón por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

“El despacho respeta aquí los términos del preacuerdo que fueron aprobados y en consecuencia impondrá una pena definitiva de 268 meses de prisión como cómplice de las conductas de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico, fabricación, porte o tenencias de armas de fuego y uso de menores en la comisión de la conducta delictiva”, leyó la togada.

En ningún momento Pérez Marroquín hizo movimiento alguno, solo estuvo atento y frente a la pantalla mientras que la jueza imponía la pena con la que estará el prisión durante muchos años.

Una vez finalizó la togada, el sujeto aprovechó para pedir la palabra, se mostró arrepentido y le pidió perdón a las víctimas, a Colombia y hasta a su familia.

Quiero dirigirme especialmente a la familia Uribe porque aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, murió un padre y un esposo. (...) No hay cómo justificar dicho acto, pero ya está hecho”, manifestó.