Miguel Uribe Londoño se refiere a la Segunda Marquetalia y la responsabilidad en el magnicidio de su hijo: “Que se haga justicia”

SEMANA reveló en exclusiva este sábado, 21 de marzo, la confesión de Simeone Pérez Marroquín, conocido con el alias del Viejo y condenado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 en un parque de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

La Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay

El hombre, condenado a 22 años de prisión por el magnicidio del líder político, reveló que la orden de atentar contra el entonces precandidato presidencial del Centro Democrático la dio la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc fundada tras la fuga de Iván Márquez y Jesús Santrich.

Las reacciones al tema no se han hecho esperar. Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay, se pronunció a través de dos videos publicados en redes sociales, en donde manda un mensaje claro al adelanto de las investigaciones.

“Celebro la noticia que nos ha dado la fiscal general hoy, diciéndonos que la investigación por el magnicidio de mi hijo Miguel va muy adelante y va camino de descubrir quiénes son los autores intelectuales”, señaló Uribe Londoño.

“Desde que se produjo el magnicidio de Miguel, que yo hablé con ella, siempre le he pedido que lleguemos hasta los autores intelectuales, porque para Colombia es muy importante que eso se sepa”, indicó el hoy candidato presidencial.

Uribe Londoño señaló que el entramado criminal tras el asesinato de su hijo “es muy complicado”, ya que considera que detrás está una organización criminal “muy poderosa” que estaría ligada con Venezuela. Además, manifestó que desde este país llegó financiación para el atentado.

“Es muy importante que lleguemos a la verdad, que se haga justicia y que no haya impunidad”, manifestó el actual candidato a la Presidencia de Colombia.

Este es alias Yako, de la Segunda Marquetalia, quien participó en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; estaría en Venezuela

En otro mensaje, Uribe Londoño se refirió a las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, condenado a 22 años de cárcel por el magnicidio de su hijo,

“Escuchar su frase, pero 'ya está hecho’, me retumba en la cabeza y me duele más mi corazón. Claro que Miguel era un gran líder e iba a sacar a este país del abismo en el que está”, señaló en medio de su dolor.

Aseguró que por ese liderazgo fue que “lo mataron” y argumentó que “los malos quieren que este país se destruya para luego con sus limosnas buscar que las personas les agradezcan”.

Aseguró que continuará difundiendo las propuestas, ideales y el programa de gobierno de su hijo “hasta el último día de mi vida”, con el objetivo que “su luz permanezca encendida”.

Finalmente, señaló que su familia y toda Colombia “necesitan que se conozcan los autores intelectuales del magnicidio de mi hijo Miguel”.