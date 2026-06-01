Miguel Uribe Londoño dice que “entramado criminal que tiene tomado el Gobierno de Gustavo Petro” está detrás del crimen de su hijo

Cuando está por cumplirse un año del atentado a bala que al final acabó con la vida del senador y exprecandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, su papá, Miguel Uribe Londoño, habló en El Debate de SEMANA sobre un supuesto entramado criminal que se tomó el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que, precisamente, estaría detrás del asesinato de su hijo.

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Si bien, la investigación de las autoridades estableció que a Miguel Uribe Turbay la Segunda Marquetalia ordenó matarlo, su papá insiste en que se debe llegar hasta los autores intelectuales, es decir, aquellos que ordenaron asesinar a su hijo.

“Organizaron ellos la parte material [La Segunda Marquetalia], pero la orden no vino de allá, eso no surgió de allá. La orden salió de Bogotá o de Colombia hacia allá”, dijo Uribe Londoño.

Al fondo de la imagen, Miguel Uribe Turbay segundos antes de ser atacado a bala el 7 de junio del año pasado. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Posteriormente, al ser consultado sobre a quién se refería cuando decía que la orden se la dieron a La Segunda Marquetalia, Uribe Londoño aseguró: “Yo tengo ideas, pero a mí no me gusta lanzar cosas de esas sin tener pruebas. Pero ampliamente lo defino que es un grupo, un entramado criminal que tiene tomado el Gobierno de Gustavo Petro. Desde ahí salió“.

El papá del congresista asesinado también manifestó en El Debate que le llamó la atención que Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, y exdirectora del Dapre, dijera en entrevista que ella temía que le pasara lo mismo que le pasó a Uribe Turbay.

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“Yo he pedido en la Fiscalía que abran esa línea de investigación y que la investiguen y eso no se ha hecho. Porque ella, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Qué era lo que ella sabía? Yo creo que ella sabía mucho más y que ella mientras estuvo en el Gobierno y estuvo como directora del Departamento de la Presidencia supo más y escuchó, y escuchó cosas alrededor de lo que le iba a pasar, inclusive cuando él estaba vivo. Eso es para mí es una línea de investigación que ya se debería haber hecho y no ha sido posible que a ella la citen la Fiscalía”, agregó Uribe Londoño en El Debate de SEMANA.