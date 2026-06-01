“¿Cuál será el nivel de desespero del señor candidato Iván Cepeda que ahorita nos prohíbe usar la camiseta de la Selección Colombia?”

Julio César Triana y Carolina Arbeláez, representantes a la Cámara por Cambio Radical, hablaron con SEMANA a propósito de los resultados de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, que dejaron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella y en segundo lugar al senador Iván Cepeda Castro. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio de 2026.

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En esa jornada solo podrán competir los dos candidatos más votados. Ya no aparecerán en el tarjetón los aspirantes que quedaron por fuera de la contienda, entre ellos la senadora Paloma Valencia, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exembajador Roy Barreras y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

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Durante la entrevista, los congresistas fueron consultados por el malestar de Iván Cepeda porque Abelardo de la Espriella utilizó la camiseta de la Selección Colombia. “Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se deben examinar. Más aún cuando estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol”, describió el candidato.

La Federación Colombiana de Fútbol le respondió: “La FCF aclara igualmente que el uso de imágenes y referencias de la Selección Colombia por parte de los medios de comunicación es plenamente válido y permitido cuando corresponde a contenidos editoriales, periodísticos e informativos propios del ejercicio legítimo de la labor de prensa. No obstante, cualquier utilización con fines comerciales, promocionales o publicitarios deberá contar con la autorización expresa de la Federación Colombiana de Fútbol y de los titulares de derechos correspondientes“.

“Por ello, la FCF reitera la importancia de que, para que promociones empresariales y campañas políticas, entre otros, se abstengan de hacer uso de signos distintivos de la Selección para atraer consumidores y electores, respectivamente. De igual manera, se insta a las autoridades fronterizas para que realicen la revisión de artículos de contrabando o de objetos que no cuenten con la correspondiente autorización de uso”, agregó.

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Triana dijo que ahora, con más razón, utilizarán la camiseta en campaña. “Pues bueno, yo a partir de hoy acabo de tomar la decisión. Tengo el 12 de junio un gran evento para Abelardo de la Espriella en el departamento del Huila. Aspiro a que me acompañen 3.000 personas provenientes de todos los municipios y les voy a pedir que el requisito para entrar es ir con la camiseta de la Selección Colombia porque estamos premundial, estamos felices, estamos haciéndole barra a la Selección Colombia, eso nos levanta el ánimo”.

“Además, le digo, un país con tantas malas noticias, un país que enfrenta todos los días paños de sangre por cuenta de los grupos violentos, encontramos en nuestra selección algo para querer, proteger, defender y apoyar. Eso es lo que hacemos: los que portamos la camiseta de la Selección Colombia la apoyamos y la llevamos en nuestro corazón. Ya la compré porque usé una ayer y me dijeron que no me pusiera, entonces por la noche mi esposa, con tremendo regaño, ya me hizo poner la nueva”, agregó.

A su turno, la congresista Carolina Arbeláez aseguró: “Además, yo creo que se van a disparar las ventas de las camisetas de la Selección Colombia porque los que llevamos la camiseta de la Selección Colombia lo hacemos con orgullo. Lo hacemos la gente que trabaja, que lucha, que se levanta todos los días a trabajar. Entonces, pues, con orgullo la vamos a vestir.

Y yo creo que aquí lo que notamos es un desespero, un desespero. ¿Cuál será el nivel de desespero del señor candidato Iván Cepeda que hoy, ahorita, ya nos prohíbe usar la camiseta de Colombia? Entonces, yo creo que ese desespero va a hacer que el señor Cepeda sea derrotado el 21 de junio con contundencia en las urnas y, con la camiseta puesta, lo vamos a derrotar”, puntualizó.