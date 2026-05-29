José Manuel Restrepo, fórmula a la Vicepresidencia de Abelardo de la Espriella, reacciona a la gira de Petro por el Caribe: “Procuraduría debería actuar”

José Manuel Restrepo, fórmula a la Vicepresidencia del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, habló con El Debate, de SEMANA.

Con miras a las elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026, Restrepo habló del panorama nacional y de la expectativa con miras a los comicios. Durante la entrevista, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella fue consultado por la gira que el presidente, Gustavo Petro, emprendió por el Caribe colombiano.

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Dicha gira ha generado una controversia enorme, toda vez que, mientras el Gobierno la defiende como una acción normal del Legislativo, sus detractores la entienden como una clara participación en política y una gira que intenta impulsar el voto a favor del senador Iván Cepeda.

Petro ha hecho llamados a elegir “por la vida”, al tiempo que ha cuestionado a otros candidatos, sin mencionarlos directamente, incurriendo en política y violando la ley. De hecho, el Consejo de Estado instó al Ejecutivo a respetar la normatividad al respecto, pero el jefe de Estado ha seguido su curso por ciudades del Caribe y con discursos de alto calibre político.

Vea la entrevista completa con José Manuel Restrepo, fórmula a la Vicepresidencia de Abelardo de la Espriella:

“A mí no me cabe la menor duda que están incumpliendo la norma. Y no por que el evento sea grande, porque uno puede hacer un evento cerrado grande. Eso no tiene problema. Cuando es hecho dentro de un recinto cerrado, no hay ninguna dificultad. Pero un evento al aire libre es una vergüenza. Eso es una demostración de que Cepeda no está respondiendo por la ley, de que está pasándose por la faja a la ley. Y eso no podría pasar en el país”, aseguró, inicialmente.

“Y eso es una demostración de que a ellos poco o nada les importa el tema. Pero mire, si lo está haciendo hasta el presidente de la República. Mire lo que hizo también en La Costa. En La Costa ha salido a generar casi que una campaña electoral. El de Cepeda fue en Yopal, un acto al aire libre. Y el presidente haciendo lo mismo, haciendo campaña electoral, sacando trinos en defensa de las manifestaciones del señor Cepeda, públicas. Hombre, eso es intervención en política”, agregó el exministro y hoy fórmula vicepresidencial del abogado Abelardo de la Espriella.

“Ahí la Procuraduría debería actuar, porque es que si no actúa estamos violando la ley. Pero no es nada distinto a lo que han hecho durante casi cuatro años, en donde han puesto en entredicho toda la institucionalidad, en donde se rompieron todos los pesos y contrapesos de la democracia”, agregó.

“Afortunadamente, las autoridades en la rama judicial han respondido positivamente. Afortunadamente se han garantizado y preservado esos pesos y contrapesos en la democracia, no por el Gobierno, sino por otros actores del legislativo y del judicial. Ya ellos no tienen rubor para cometer este tipo de ilegalidades", agregó.

Toda esta controversia se ha venido incrementando con el paso del tiempo por la forma abierta en que el presidente Petro ha intervenido en política durante estas elecciones, pues ha utilizado eventos públicos, su cuenta en X y otros escenarios para enviar a sus seguidores mensajes que demostrarían una clara participación electoral en favor de su candidato, Iván Cepeda.

Las declaraciones de Restrepo sobre el particular:

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.