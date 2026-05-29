Elecciones 2026: CNE reveló la solicitud que hizo a la Misión de Observación Internacional por primera vez en la historia

Este fin de semana se realizarán las elecciones de 2026, que muy seguramente irán a una segunda vuelta, si es que se cumple lo que pronostican las encuestas.

Todas las autoridades electorales ya ultiman detalles para que los colombianos se puedan desplazar a las urnas y voten por alguno de los candidatos, por lo que se espera que sea una jornada tranquila.

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), habló en El Debate de SEMANA acerca de los comicios y reveló el pedido que, por primera vez en la historia, se le hizo a la Misión de Observación Internacional.

Cristian Quiroz, presidente del CNE. Foto: Alejandro Acosta

“Ellos vienen en un proceso anterior a la jornada electoral, verifican todos los puestos de votación y el material, pero no pueden interferir en nada que tenga que ver con el proceso electoral. (…) Ellos solamente pueden observar”, explicó el funcionario.

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Después de esto, realizarán una evaluación sobre cómo fue el proceso y se la entregarán al Gobierno de turno y a otras instituciones del Estado. Este, además, es el reporte que también presentan ante la comunidad internacional.

Todo esto, desde las palabras de Quiroz, son cosas que ayudan a convalidar una democracia fuerte y sólida. “Ellos son los encargados de verificar lo que está pasando en el país”, señaló.

El presidente del CNE recordó que desde las diferentes misiones se hizo énfasis en que en el último proceso electoral todo se desarrolló de manera transparente y legítima.

Cristian Quiroz, presidente del CNE. Foto: Alejandro Acosta

Por lo mismo, esto es lo que también se espera de los comicios de este 31 de mayo y, si se llega a dar una segunda vuelta, de los del 21 de junio. En ese momento, Quiroz reveló la solicitud que se le hizo a la Misión de Observación Internacional por primera vez en la historia.

“Para esta solicitud que le hicimos a todas las misiones de observación internacional, se les pidió que trajeran expertos en tecnología software, para que verificaran todo”, mencionó.

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“Así es que cada misión tiene un experto en esta herramienta digital. (…) Es la primera vez en la historia que a la Misión de Observación se le pide que traiga un experto en esta condición”, agregó.

Por otra parte, la máxima cabeza del CNE habló de la importancia de los testigos electorales, ya que se tendrá un amplio número en todo el país. “Ellos tienen la orden de estar antes de la apertura verificando todo”, precisó.

Además, a lo largo de la jornada tendrán la labor de reportar cualquier situación irregular, si llegara a ocurrir. Tras finalizar las votaciones, los testigos podrán tomar una fotografía de los formularios E-14 y enviarla a los sectores políticos a los que pertenezcan.

“Ellos en tiempo real van a saber cuántos votos tuvieron en cada una de las 124.000 mesas del país. Eso se llama legitimidad y transparencia”, complementó.