Elecciones presidenciales 2026| Consejo Nacional Electoral entregó nuevo balance de postulaciones de testigos; ya son más de 191.000

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este sábado, 23 de mayo, un balance actualizado de las postulaciones de testigos electorales por parte de las campañas presidenciales de cara a los comicios, que se realizarán el próximo domingo 31 de mayo.

El organismo señaló que, a 36 horas del cierre de postulaciones, se han registrado 191.069 ciudadanos como testigos.

De total, 96.863 testigos son de una sola campaña, consiguiendo un cubrimiento del 76% de las mesas de votación. No obstante, todavía faltan por cubrir 10.326 mesas de las 118.346 dispuestas en el territorio nacional.

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“El Consejo Nacional Electoral hace un llamado urgente a las agrupaciones políticas para postular testigos en mesas de votación. Teniendo en cuenta que aún faltan por cubrir 10.326 mesas de votación”, dijo en un comunicado el CNE.

Y agregó: “La presencia de testigos en las mesas es fundamental para fortalecer la transparencia, la vigilancia y las garantías del proceso democrático. Por lo que se invita a continuar con la postulación de ciudadanos antes del cierre de la plataforma, el próximo 24 de mayo, a las 11:59 p.m.”

Quedan menos 36 horas del cierre de postulaciones. Foto: CNE

Registraduría Nacional acelera despliegue operativo a una semana de las elecciones presidenciales en Colombia

A una semana de que los colombianos regresen a las urnas para elegir nuevo presidente, la Registraduría Nacional entra en la fase final del ciclo electoral. Después de meses de preparación, reuniones, pruebas, ajustes y coordinación entre distintos organismos estatales, comienza la etapa en la que todo lo planeado debe funcionar en tiempo real.

Registrador Hernán Penagos desmiente discurso de fraude y le responde a Petro: “Entregar información es un grave riesgo para el proceso electoral”

Las elecciones presidenciales movilizan una estructura gigantesca. Detrás de cada mesa instalada hay una cadena de trabajo que involucra tecnología, seguridad, logística, bases de datos y coordinación entre diferentes entidades. Aunque para la mayoría de ciudadanos el proceso comienza cuando llegan a votar, lo cierto es que la organización lleva varios meses en marcha y por estos días alcanza su momento más intenso.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la entidad llega a esta recta final con una ventaja importante: hace pocas semanas el país enfrentó una prueba de grandes dimensiones durante las elecciones legislativas. Esa experiencia, explicó, funciona como una especie de ensayo general para la jornada del próximo 31 de mayo.

“Las elecciones y el proceso electoral se están construyendo de una manera eficiente. La Registraduría tiene a punto toda su tarea operativa para el 31 de mayo”, afirmó Penagos.