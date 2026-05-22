Primicia: demandan resolución del CNE que le dio facultad de prohibir provisionalmente la publicación de encuestas

Este viernes 22 de mayo se conoció una demanda de nulidad instaurada ante el Consejo de Estado contra una resolución expedida este año por el Consejo Nacional Electoral, que les abrió la puerta para dictar medidas cautelares para suspender, prohibir y rectificar información falsa sobre las encuestas electorales.

El estudiante de derecho Samuel Ortiz, el mismo que tumbó el primer nombramiento de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria, radicó una demanda de nulidad simple contra el artículo 48 de la Resolución 1197 de 2026, expedida por el mismo Consejo Nacional Electoral.

De “censura” califican diversas voces la prohibición de la magistrada Fabiola Márquez, a SEMANA, de publicar encuestas de AtlasIntel

El demandante explicó en su recurso que el año pasado el Congreso de la República le dio facultades al CNE para que expidiera una actualización de las resoluciones 23 de 1996 y 50 de 1997, las cuales han regulado históricamente en Colombia la realización, publicación y vigilancia de encuestas políticas electorales.

Con esa disposición, el Consejo Electoral expidió el 25 de febrero de este año la Resolución 1197, que en su artículo 48 abrió la puerta a la “prohibición temporal de publicar encuestas hasta tanto se decida el procedimiento”.

Pero para Ortiz, ese artículo debe ser suspendido de manera provisional hasta que la demanda se defina de fondo, pues considera que habría existido una violación a la ley estatutaria y una vulneración a los principios de legalidad, debido proceso y al Código de Procedimiento Administrativo.

“Las encuestas y sondeos sobre preferencias políticas o electorales corresponden y hacen parte de la Ley Estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos (Ley 130 de 1994) y, cuando quiera que dicha normativa no prevé nada respecto de medidas cautelares que puedan decretarse y tengan vigencia durante la tramitación del procedimiento sancionatorio, no puede el CNE arrogarse esa competencia”, explicó el estudiante de derecho a esta revista.

La demanda también destacó que al interior del CNE existía un “vacío y una confusión” de las normas, al punto que la magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, consideró que la aplicación de las medidas cautelares de urgencia estipuladas en el Código Administrativo “no estaba excluida ni prohibida” en el marco de procesos sancionatorios.

Fabiola Márquez. Foto: Colprensa

Por eso alegó que ese argumento terminó “cercenando y censurando, a través del decreto como medida cautelar de urgencia, la suspensión inmediata y/o prohibición temporal de publicación, difusión y divulgación de encuestas electorales a la firma encuestadora AtlasIntel S.A.S. y el medio de comunicación revista SEMANA, a través de un acto de ponente y con base en una prueba sumaria, con total desconocimiento del debido proceso”.

Ahora los magistrados de la Sección Quinta deberán pasar esta demanda a proceso de reparto para que tenga un togado ponente que pueda definir si cumplió los requisitos para que sea admitida y si es necesario activar las medidas cautelares sobre el artículo que le dio facultades al CNE para imponer ese tipo de suspensiones.

Samuel Ortiz, estudiante de derecho que denunció a la fiscal Luz Adriana Camargo. Foto: No

Esta demanda llega días después de la enorme controversia que generó la magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, luego de que desde el Consejo Nacional Electoral se expidiera una medida cautelar que silenció a este medio tras prohibir la publicación de encuestas de Atlas Intel, a menos de un mes de las elecciones a la Presidencia de Colombia.