FBI ayudó a ubicar laboratorio de cocaína de las disidencias del ELN conocidas como Comuneros del Sur

La Policía reportó el desmantelamiento de un laboratorio de cocaína de las disidencias del ELN conocidas como Comuneros del Sur. De acuerdo con la institución, en el operativo contra el narcotráfico participó el FBI.

Policía de la Dijín en operativo contra Los Comuneros del Sur. Foto: Policía

“El laboratorio tenía una capacidad de producción estimada de hasta seis toneladas por ciclo y se encontraba operativo en las inmediaciones de los municipios de Samaniego y Santacruz de Guachavés”, indicó la Policía.

Así mismo, explicó que, “según la información recolectada, el complejo estaba compuesto por cuatro construcciones artesanales que incluían un laboratorio de procesamiento, zonas de templado y oxidación, así como bodegaje de sustancias”.

“Según las labores investigativas, el complejo cocalero, ubicado en coordenadas estratégicas entre el río Telembí y veredas aledañas a Santacruz de Guachavés, representa un enclave importante para el grupo armado organizado Comuneros del Sur”, añadió la Policía.

Operativo de la Policía contra el narcotráfico en Nariño. Foto: Policía

La Dirección de Investigación Criminal (Dijín) explicó que se trata de una: “estructura criminal que ha utilizado el narcotráfico como motor de violencia, homicidios selectivos y desplazamientos forzados. Las investigaciones apuntan a que en el lugar, bajo el mando de alias La Toya, alias El Curillo, alias El Caucho y alias Mano de Seda, lideraban la producción del estupefaciente con un equipo de aproximadamente 45 personas y con equipos industriales, incluyendo plantas eléctricas, empacadoras al vacío y microondas”.

Cocaína encontrada en laboratorio de Los Comuneros del Sur. Foto: Policía

“En el lugar fueron incautados 1.800 kg de clorhidrato de cocaína listos para su comercialización, avaluados en aproximadamente $1.600 millones, y fueron destruidas las cuatro construcciones artesanales que albergaban laboratorios de procesamiento, zonas de templado y oxidación, así como bodegaje de insumos”, dijo, por último, la Dijín.