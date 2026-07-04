Policía señala que no se registraron homicidios en Bogotá durante y después del partido Colombia vs. Ghana por el Mundial

Durante y después del partido entre las selecciones de Colombia y Ghana, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se realizó en la noche del pasado viernes 3 de julio, no se registró ningún homicidio en Bogotá.

Así lo confirmó el coronel Darío Montenegro, comandante Operativo de Control y Reacción (e) de la Policía Metropolitana de la capital del país.

“Es de resaltar que no se presentó ningún hecho de homicidios antes, durante y después del encuentro futbolístico”, dijo el oficial, quien señaló, no obstante, que la Policía recibió 3.441 llamadas a la línea 123 entre las 8:30 de la noche y la 1:30 de la madrugada del sábado por diferentes hechos.

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“La principal afectación durante este encuentro futbolístico fue la perturbación a la tranquilidad por ruido, seguido de las riñas y, desafortunadamente, los hechos de intolerancia”, sostuvo.

El comandante señaló que las localidades de Suba, Kennedy y Engativá fueron las que registraron la mayor cantidad de hechos.

“Es importante destacar que la Policía Nacional mantuvo un monitoreo permanente y reforzó la seguridad en los principales puntos de concentración de aficionados para prevenir cualquier tipo de alteración al orden público”, expresó.

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“Evitemos el exceso de licor y resolvamos nuestras diferencias mediante el diálogo”, añadió el oficial, quien pidió reportar cualquier tipo de emergencia a la línea 123.

Hinchas viendo un partido de Colombia por el Mundial. Foto: Tomado de la Alcaldía de Bogotá.

Contundente ofensiva contra el crimen en Bogotá: capturan a 73 presuntos homicidas

La Policía Metropolitana de Bogotá, en medio de un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria de Seguridad, propinaron recientemente un duro golpe a la criminalidad en la capital del país.

De acuerdo a lo anunciado por las autoridades esta mañana de miércoles, 27 de mayo, fueron capturados 73 presuntos homicidas en flagrancia, entre estos, un sujeto que estaría implicado en un crimen por el robo de una patineta eléctrica.

“Entre los capturados se destaca la de un ciudadano venezolano, mediante orden judicial, por el delito de homicidio y hurto agravado en la localidad de Santa Fe, quien habría participado en el hurto violento a un ciudadano de 59 años, el pasado 30 de julio de 2025 en la localidad de Usaquén. La víctima se movilizaba en su patineta eléctrica cuando fue abordada por tres personas, quienes con armas cortopunzantes la despojaron de su vehículo y la hirieron, causándole la muerte”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Y se agregó: “Además, de acuerdo con las investigaciones, el implicado cometía hurtos violentos en horas de la noche en compañía de sus cómplices, seleccionaba a sus víctimas para posteriormente seguirlas y asaltarlas de forma violenta. Asimismo, se determinó que en agosto de 2025 hurtó una droguería en la localidad de Usaquén. El capturado registra seis anotaciones judiciales por el delito de hurto”.