Video | La reacción de Shakira al triunfo de Colombia se robó las miradas: celebró como una hincha más rumbo a octavos

Shakira, que se ha convertido en la gran estrella de los Mundiales de fútbol, volvió a demostrar que vive con intensidad cada presentación de la Selección Colombia. La barranquillera mostró a través de sus redes sociales que celebró de una manera muy colombiana la victoria de tricolor sobre Ghana en el Mundial 2026 y terminó robándose la atención de muchos internautas.

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La famosa cantante barranquillera estuvo presente en el partido entre Argentina y Cabo Verde en Miami, pero no perdió de vista el encuentro que tendría después el equipo que dirige Néstor Lorenzo frente a Ghana.

En el momento en el que se cumplieron los 90 minutos más el tiempo de reposición, y el marcador quedó 1-0 a favor del combinado nacional, la artista mostró una emoción que fue difícil de ocultar.

En un video que publicó ella misma, Shakira apreció formando un “trencito” junto a varias personas que la acompañaban.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026. Foto: Getty Images

En medio de risas, abrazos y celebraciones al ritmo de la música, la cantante festejó como cualquier hincha, dejando claro que el buen momento de la Tricolor también se vive fuera de la cancha.

En el post, varios de sus seguidores le dejaron comentarios resaltando que se nota el amor que siente por su país, por la selección, y también diciéndole que le luce mucho la soltería.

“Divina, para los que decían que no apoyabas a Colombia, ahí tienen”; “Definitivamente si pasa rico soltera”; “Te amamos reina, estás hermosa”; “¡Qué viva Colombia! Shaki, radiante ¡Qué hermosa familia"; “Eso tía Shak, duro con la sele”; “Reina, queremos verte en el estadio apoyando a nuestra Selección Colombia”; “Shakira, su familia y el amor por su sele es todo lo que está bien en esta vida”, fueron algunos de los comentarios.

Este triunfo frente a la Selección de Ghana marcó un paso importante para Colombia, que aseguró su presencia en los octavos de final gracias al gol de Jhon Arias en el minuto 14.

El equipo nacional mostró solidez durante el partido y ahora se prepara para enfrentar a Suiza en la siguiente fase del torneo el próximo martes 7 de julio, manteniendo intacta la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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Mientras Colombia sueña con hacer historia en el Mundial, tanto los jugadores, el cuerpo técnico como los hinchas, Shakira sigue demostrando que, cuando juega la Tricolor, también se pone la camiseta y celebra cada victoria con la misma pasión que millones de aficionados alrededor del mundo.