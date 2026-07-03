En respuesta a la reciente ola de terremotos que ha sacudido a Venezuela, dejando graves daños en la infraestructura y afectando a miles de familias, la artista barranquillera ha lanzado una contundente campaña de ayuda internacional. Su objetivo es garantizar que los niños venezolanos no pierdan el acceso a la educación en medio de la catástrofe.

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Para materializar este apoyo, Shakira se alió con el Fondo de Educación de la Fifa. Gracias a esta colaboración, la cantante impulsó una donación inicial de 500.000 dólares, fondos que se destinarán directamente a la reconstrucción y adaptación de espacios educativos en las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela.

Esta inversión busca abordar tres áreas clave.

Primero, se enfocará en la creación de aulas temporales , espacios seguros donde los niños puedan continuar sus estudios mientras se evalúan y reconstruyen las escuelas dañadas.

, espacios seguros donde los niños puedan continuar sus estudios mientras se evalúan y reconstruyen las escuelas dañadas. Segundo, se brindará soporte psicosocial , ofreciendo atención profesional para ayudar a los menores a procesar el trauma causado por los terremotos y la pérdida de sus hogares.

, ofreciendo atención profesional para ayudar a los menores a procesar el trauma causado por los terremotos y la pérdida de sus hogares. Por último, se invertirá en materiales didácticos, reponiendo libros, útiles escolares y tecnología básica que quedaron enterrados bajo los escombros.

“Cuando la tierra tiembla, los cimientos de la sociedad se tambalean, pero no podemos permitir que el futuro de los niños se derrumbe. La educación es el único refugio seguro que les garantiza un mañana” destacó la iniciativa impulsada por la artista.

Consciente de que la magnitud de la tragedia requiere un esfuerzo global, Shakira no se ha limitado a su aporte económico personal y al de sus aliados institucionales. La colombiana ha aprovechado su plataforma global para hacer un llamado a los gobernantes y líderes de Europa.

En su mensaje, instó a la comunidad internacional de Europa a no mirar hacia otro lado y sumar recursos financieros y logísticos para atender la emergencia en Venezuela.

Shakira subrayó que, en tiempos de crisis climáticas y desastres naturales, la solidaridad no puede estar condicionada por fronteras geopolíticas. Su llamado busca movilizar a organizaciones no gubernamentales europeas, fondos estatales de cooperación y al sector privado para multiplicar el impacto de las donaciones iniciales.

La decisión de enfocar esta millonaria recaudación en el sector educativo no es una sorpresa dentro del historial filantrópico de Shakira. A través de su Fundación Pies Descalzos, la artista lleva décadas abogando por la escolarización como la herramienta más poderosa para romper el ciclo de la pobreza y la vulnerabilidad.

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En contextos de desastres naturales, los sistemas educativos suelen ser los últimos en recuperarse, lo que deja a miles de niños expuestos a la deserción escolar, el trabajo infantil y otros riesgos sociales.

La campaña que hoy lidera la colombiana busca precisamente evitar que los terremotos en Venezuela dejen una “generación perdida” en términos académicos.

Con esta movilización, Shakira reafirma su papel no solo como un ícono de la música global, sino como una de las voces más influyentes y activas en la defensa de los derechos de los niños en América Latina, demostrando que la acción rápida y coordinada es vital cuando la naturaleza golpea con más fuerza.