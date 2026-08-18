“El Chocó no está solo”: las imágenes de Shakira durante su visita y su contundente promesa

Shakira llegó al Chocó con un mensaje de solidaridad para las comunidades del terremoto del 10 de agosto que resultaron afectadas por la emergencia del terremoto de y con una promesa que va más allá de un anuncio puntual.

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Durante su visita a Quibdó, la cantante recorrió parte de la zona y presentó las primeras acciones que impulsará, a través de la Fundación Pies Descalzos y en alianza con otras organizaciones, para recuperar espacios educativos.

Las imágenes de la artista durante su paso por el país reflejaron la dimensión de una situación que golpeó especialmente a los niños y jóvenes, pues de acuerdo con la información entregada, cerca de 200 escuelas resultaron afectadas y alrededor de 40 quedaron completamente destruidas.

Shakira confirmó su ayuda económica a Colombia. Foto: Phraa - Rayner Alba

Para Shakira, la recuperación de estos espacios es una prioridad, no solo por tratarse de infraestructura, sino por el papel que cumplen en la vida de los menores.

“Una escuela no es solo un edificio: es el lugar donde un niño está seguro, donde se desarrolla, donde sueña y donde se prepara para tener una oportunidad en la vida”, aseguró.

La cantante también se refirió al dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos durante la emergencia. Conmovida por lo ocurrido, expresó:

“A los padres que perdieron a sus hijos, no tengo palabras suficientes: solo mi corazón y la promesa de que su dolor no será olvidado”.

La cantante colombiana dio declaraciones tras el terremoto que se presentó en Colombia. Foto: Phraa - Rayner Alba

Shakira anunció millonaria ayuda para el Chocó

Uno de los anuncios más importantes de su visita fue la confirmación de recursos por 1,25 millones de dólares destinados a comenzar la recuperación de la infraestructura educativa. Global Citizen donó 500.000 dólares y Live Nation aportó una suma similar, mientras que CAF se sumó con otros 250.000 dólares.

“Mi compromiso es concreto. Ya hemos reunido un millón doscientos cincuenta mil dólares para comenzar este proceso de reconstrucción”, afirmó la artista.

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La ayuda también contempla la recuperación de la Universidad Tecnológica de Quibdó, institución a la que Shakira aseguró que dedicará esfuerzos personalmente. Además, la Fundación Howard Buffett trabajará con Pies Descalzos en la construcción de diez nuevas escuelas.

El propósito, según explicó la cantante, es que los menores puedan regresar a sus aulas y recuperar espacios fundamentales para su desarrollo. “Esto es solamente el punto de partida”, señaló, dejando claro que el proceso requerirá tiempo y nuevas alianzas.

Shakira en el Chocó Foto: Phraa - Rayner Alba

Shakira cerró su mensaje con una frase que resume el compromiso asumido durante su visita: “El Chocó no está solo. Colombia no está sola. Estamos aquí juntos hasta volver a levantarnos”.

También fue enfática al afirmar: “No vamos a parar hasta que cada niño del Chocó y de Colombia pueda volver a las aulas, a sus amigos, a sus vidas”.