Padre Walter Zapata anuncia su salida del Canal RCN: “Mientras la puerta que se cierra no sea la del ataúd...”

El sacerdote Walter Zapata anunció oficialmente su salida de Canal RCN tras casi siete años de vinculación en el espacio de reflexiones espirituales de la emisión de noticias de la mañana. Su partida, que se dio a conocer a través de sus redes sociales este miércoles 1 de julio, tomó por sorpresa a la audiencia y generó inmediatas reacciones entre los televidentes colombianos.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, el religioso compartió una profunda reflexión sobre los ciclos de la vida y la resiliencia frente a los cambios. Mediante un video y un texto que acompañó la publicación, el sacerdote dejó un mensaje enfocado en la esperanza y en la capacidad humana de reinventarse de cara al futuro.

“Una enseñanza para hoy: mientras la puerta que se cierre no sea la del ataúd, uno puede volver a empezar las veces que sea necesario. Que el Señor los bendiga y los guarde”, expresó el religioso en su intervención digital.

En su texto de despedida, el padre Zapata extendió un agradecimiento explícito a las directivas de la organización, mencionando directamente al presidente del canal, así como a las diferentes vicepresidencias y equipos técnicos con los que compartió labores diarias en los pasillos del canal. Asimismo, aclaró que este paso no interrumpe su labor pastoral: “Esto apenas comienza”, puntualizó, asegurando que continuará aportando al país desde la oración y la palabra.

La historia del padre Walter Zapata con Canal RCN comenzó en el año 2019, en un contexto personal complejo. Según detalló el propio sacerdote, acababa de superar un diagnóstico de cáncer cuando recibió la propuesta laboral por parte de Silvia María Hoyos, entonces vicepresidenta de comunicaciones del canal, quien lo invitó inicialmente a dirigir la novena de aguinaldos el 16 de diciembre de ese año.

A pesar de manifestar públicamente que en aquel momento no sentía afinidad por el entorno de los medios de comunicación ni por las redes sociales, asumió el compromiso. Con la llegada de la pandemia de la COVID-19 en 2020, su participación se consolidó diariamente a través del segmento ‘Momentos de Fe’ en la emisión matutina de Noticias RCN, convirtiéndose en una figura habitual para la teleaudiencia en un periodo de alta incertidumbre social.

Además de su rol estrictamente espiritual, el sacerdote también participó en las cocinas de MasterChef. Zapata llamó la atención del público por su estilo espontáneo y su afición por la música popular. Recientemente, el sacerdote se volvió tendencia en plataformas digitales tras interpretar un tema musical del cantante colombiano Yeison Jiménez en plena misa.

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Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de las directivas de Canal RCN; sin embargo, todo parece indicar que todo se dio en términos cordiales, orientado al desarrollo de nuevos proyectos dentro de su ministerio sacerdotal.

La noticia de su retiro provocó diversas manifestaciones de afecto por parte de figuras públicas y compañeros de set del canal. La presentadora de Noticias RCN, Inés María Zabaraín, expresó en la sección de comentarios: “Padre, se queda en nuestros corazones… ¡Gracias! Ha sido una bendición enorme tenerlo cerca”.