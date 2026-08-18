“No nos sueltes”: Rossy Lemos rompió en llanto y le pidió a Shakira que no abandone al Chocó

La emergencia que desató en Colombia el terremoto de gran magnitud que ocurrió el pasado lunes 10 de agosto hizo que muchas personas, incluidas artistas, se solidarizaran con el país y con las miles de familias que se vieron afectadas, ya sea por daños en sus viviendas, familiares fallecidos o seres queridos desaparecidos.

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Desde que ocurrió la tragedia, artistas como Ryan Castro, Maluma, J Balvin, Feid, entre otros, se pronunciaron y anunciaron ayudas, pero fue Shakira quien, además de enviar un mensaje, llegó hasta el Chocó en la tarde del pasado lunes festivo 17 de agosto para ver con sus propios ojos lo que había pasado en este departamento, y anunciar las ayudas que dará.

La visita de la cantante barranquillera hizo que la presentadora de Noticias RCN, Rossy Lemos, estuviera nuevamente llamando la atención de muchas personas, sobre todo por la especial petición que le hizo a la cantante.

Antes de que Shakira atendiera a los medios de comunicación presentes, Lemos encontró un espacio en el que aprovechó para darle un abrazo a la intérprete y pedirle que no abandone su tierra, que los acompañe en el proceso de reconstrucción.

Rossy se mostró bastante agradecida con Shakira por sacar el tiempo de ir personalmente hasta el Chocó, departamento que sufrió la mayor cantidad de afectaciones, ya que allí sucedió el epicentro, más específicamente en San José del Palmar.

“Te agradezco por venir. Yo entiendo que tenemos muchas restricciones, pero te amamos con todo el corazón. Ya has venido desde antes, tú siempre has llevado mi tierra en el corazón desde antes, desde Pies Descalzos, desde hace más de 20 años”, dijo, resaltando el hecho de que la barranquillera desde hace más de dos décadas está presente en el territorio con su fundación apoyando todo el tema educativo.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Rossy le pidió a Shakira que no los abandone, que se quede con ellos para recuperar el departamento. “Solo te pido que cuando se apaguen las cámaras, no nos sueltes. Te amamos”, añadió.

En los comentarios de su misma publicación, Lemos dejó claro que necesitan mucho apoyo para sacar adelante el territorio, y manifestó que tiene la esperanza de que esta visita haga que muchas otras personas se queden también apoyando.

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“El Chocó va a necesitar muchos aliados para lo que viene. Ojalá este momento también ayude a que más personas decidan quedarse con nosotros en la reconstrucción”.

Desde que el gran sismo sacudió el país, Lemos viajó a su tierra y se ha encargado de darle visibilidad por lo menos a los casos más complejos, y esto ha hecho que sus seguidores resalten el trabajo que está haciendo por la comunidad: “Eso, Rossy, eres grande, estás haciendo historia”; “¡Rossy, qué gran labor estás haciendo! Te admiramos y aplaudimos. Qué belleza”; “¡Qué belleza, Rossy! Qué bonita labor, eres un ejemplo y gran inspiración para tu gente y todos nosotros. Te mando un abrazo”; “El mundo necesita más personas como tú, que no olvidan de dónde vienen y usan su voz para ayudar a los suyos. ¡Qué orgullo, Rossy!“, se lee.